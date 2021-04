DNCA rafraîchit la gestion d'Eurose

(NEWSManagers.com) - Eurose, le fonds flagship de DNCA, fait peau neuve pour ses vingt

ans. Le fonds patrimonial, principalement investi en obligations (62,3%

des trois milliards d'euros d'encours, ou deux tiers hors liquidités et

OPCVM), a mis à jour quelques règles d'investissement. Il va notamment

pouvoir désormais investir dans des obligations de maturité

plus longue. A fin février, la duration du portefeuille obligataire

s'élevait à 1,84 an. La stratégie va également désormais intégrer des obligations subordonnées, et des stratégies actions plus opportunistes.

Côté gestion des risques, des dérivés pourront être utilisés pour couvrir le risque de marché sur les actions, les taux et le crédit. L'équipe de gestion va par ailleurs prendre en compte la responsabilité des entreprises sur la base du modèle propriétaire de la maison, Above & Beyond Analysis, et exclure les entreprises les plus risquées. DNCA compte obtenir le Label ISR au second semestre 2021.

Enfin, son gérant obligataire, Philippe

Champigneulle, part à la retraite après 16 années aux manettes. La poche

est désormais gérée par ses collaborateurs Romain Grandis et Baptiste

Planchard, à ses côtés depuis cinq ans.