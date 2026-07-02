DNCA Finance renforce son équipe Alpha Bonds

(Zonebourse.com) - DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers annonce l'arrivée de Guillaume Fradin, en qualité de gérant obligataire au sein de l'équipe en charge du fonds DNCA Invest Alpha Bonds. Il rejoint ainsi Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz et Thibault Chrapaty afin de contribuer au développement de l'expertise obligataire de conviction de DNCA Finance.

Fort de plus de 23 ans d'expérience sur les marchés obligataires, Guillaume Fradin apporte une expertise reconnue en gestion crédit, en stratégies de performance absolue ainsi qu'en analyse financière. Son intégration au sein d'Alpha Bonds sera facilitée par le fait qu'il a déjà collaboré avec la majeure partie de l'équipe par le passé, chez La Française AM.

Avant de rejoindre DNCA Finance, il occupait depuis 2017 les fonctions de gérant-analyste de portefeuilles chez LBP AM, où il gérait notamment des stratégies de performance absolue et une large gamme de fonds obligataires spécialisés. Il a notamment participé au lancement et au développement de la gamme Absolute Return, dont les encours ont connu une croissance significative. Il a également joué un rôle actif dans la promotion de cette expertise auprès des investisseurs institutionnels, réseaux de distribution et conseillers en gestion de patrimoine en France et en Europe.

Auparavant, Guillaume Fradin a exercé chez La Française AM, Edmond de Rothschild Asset Management et Aviva Gestion d'Actifs, développant une expertise approfondie sur les marchés Investment Grade, High Yield, les dettes financières et les stratégies de taux.

Diplômé en informatique et mathématiques de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et titulaire de la certification CIIA (Certified International Investment Analyst), il combine une solide formation quantitative à une longue expérience de gestion obligataire.

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