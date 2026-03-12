DNCA Finance fait évoluer son offre d'investissement durable

(AOF) - DNCA Finance, acteur de la gestion active européenne et affilié de Natixis Investment Managers, annonce une évolution structurante dans le développement de son offre d'investissement durable catégorisée Article 9 SFDR. La gamme Beyond change de nom et devient Sustain pour faciliter l'identification client et réaffirmer un engagement de plus de 8 ans dans une gamme de fonds visant le meilleur niveau des standards de la finance durable.

La gamme de fonds durables, lancée en 2018 au sein de la SICAV DNCA Invest évolue vers une nouvelle dénomination. Désormais le terme Sustain , remplace le terme Beyond dans la dénomination des fonds stratégies Article 9 SFDR de la maison DNCA représentant un encours total de 1,1 milliard d'euros au 31 janvier 2026.

Ce changement a été motivé par l'ambition européenne d'offrir une visibilité totale et transparente aux clients à travers le nom des fonds et a proposé trois nouvelles catégories officielles :

- Sustainable (Durable) : produits ayant un objectif de durabilité défini et mesurable.

- Transition : produits qui soutiennent une transition crédible vers la durabilité (amélioration mesurable des performances environnementales ou sociales)

- ESG Basics : produits intégrant des facteurs ESG au-delà de la simple gestion des risques, sans pour autant répondre aux critères des deux autres catégories.

Dans cette nouvelle classification, des modalités sont apportées par le régulateur pour clarifier les critères d'appréciation par catégorie et les exclusions obligatoires de certaines activités en cohérence également avec la classification.

En outre, la gamme Sustain accueille un nouveau fonds Article 9, dédié à l'immobilier côté en Europe : DNCA Invest Sustain Real Estate. Lancé fin 2025, ce fonds est un fonds d'actions européennes catégorisé Article 9 SFDR qui investit dans des sociétés de qualité, portées par des tendances structurelles de long terme directement ou indirectement liées au secteur immobilier.