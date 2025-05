DMS: système de radiologie mobile approuvé aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems (DMS) a annoncé lundi avoir obtenu l'homologation de la FDA américaine pour la commercialisation de son équipement de radiologie mobile sur le marché américain.



Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale précise que ce feu vert s'inscrit dans le prolongement de l'accord stratégique signé avec Medlink Imaging, filiale de la société coréenne Vieworks, pour la distribution aux Etats-Unis du système, baptisé '!M1'.



Cela signifie que Medlink va pouvoir dès à présent démarrer les premières livraisons sur le territoire américain en s'appuyant sur son réseau de distribution national.



'L'obtention de l'homologation FDA représente une étape stratégique majeure pour notre groupe', a commenté Samuel Sancerni, le PDG de DMS Group.



'Elle concrétise notre ambition d'accélérer notre développement international, en particulier aux Etats-Unis, le marché le plus dynamique au monde pour la radiologie mobile', souligne-t-il.



Sachant que le marché américain représente plus de 1200 unités vendues par an pour les systèmes de radiologie mobile, cette homologation ouvre ainsi l'accès à un potentiel commercial important pour DMS, qui dit ambitionner de s'y imposer comme un 'acteur de référence'.



La solution '!M1', développée par Solutions for Tomorrow (SFT), se distingue notamment par son adaptabilité aux environnements hospitaliers les plus exigeants, souligne DMS.



A la Bourse de Paris, l'action DMG progressait de 2,6% lundi matin dans le sillage de ces informations.





Valeurs associées DMS 1,0288 EUR Euronext Paris +3,61%