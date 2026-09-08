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DMS GROUP : Webinaire DMS Group destiné aux actionnaires et investisseurs individuels : 15 septembre 2026 à 18h00
information fournie par Actusnews 08/09/2026 à 11:00
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8 septembre 2026 – 11h00 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce l'organisation d'un webinaire destiné aux actionnaires et investisseurs individuels.

VISIOCONFÉRENCE
Mardi 15 septembre 2026 à 18h00

Ce webinaire, animé par Samuel SANCERNI , Président-Directeur général, et Valérie PUGNALONI , Directrice administrative et financière, sera l'occasion de commenter :

  • L'activité et les faits marquants du 1 er semestre 2026,
  • Les résultats financiers semestriels 2026,
  • Les perspectives de DMS Group.

Pour vous inscrire ou vous connecter à ce webinaire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

Lien d'inscription au webinaire DMS Group
mardi 15 septembre 2026 - 18h00

Ne manquez pas cette occasion de vous informer sur DMS Group et de poser directement vos questions à la Direction. Les actionnaires de DMS Group et les investisseurs individuels peuvent adresser leurs questions par email à : dms@actus.fr .

PROCHAIN RENDEZ-VOUS * :

  • 14/09/2026 Résultats semestriels 2026
  • 19/10/2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext à Paris.
*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseur : www.dms.com

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À PROPOS DE DMS GROUP
DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.
En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.
DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.
DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

CONTACTS DMS GROUP
Relations Investisseurs
relationinvestisseur@dms-imaging.com
Relations Presse
relationpresse@dms-imaging.com 		CONTACTS ACTUS
Mathieu OMNES
Relations analystes-investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Fatou-Kiné N'DIAYE
Relations presse

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- SECURITY MASTER Key : lW9ykZSZZWiZl26fYpppl2iZl5tjlJaVmpOenGpqacuYbW9oxW1qaZeSamlhlmZo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100112-dms-group-cp-webinaire15092026-fr.pdf

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