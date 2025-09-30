 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DMS Group : Vers un RN annuel positif
information fournie par EuroLand Corporate 30/09/2025 à 11:32

Résultats du premier semestre 2025


DMS Group a publié hier ses résultats semestriels, marqués par une progression modérée du chiffre d’affaires et une nette amélioration de la rentabilité. Le groupe a réalisé un CA de 23,6 M€, en hausse de +3% y/y. L’EBITDA ressort à 1,7 M€, soit une marge de 7,2% (+290 bps vs S1 24), tandis que le RNpg s’établit à -0,2 M€ contre -1,4 M€ un an plus tôt.


Le management s’est montré confiant pour le second semestre, anticipant une accélération de la croissance portée par le démarrage du contrat en Ukraine et une dynamique commerciale soutenue.



La rentabilité en nette progression


L’augmentation du chiffre d’affaires conjuguée à la maîtrise des OPEX a permis de générer un EBITDA de 1,7 M€, soit une marge de 7,2%, et un ROC désormais positif à 0,5 M€, contre -0,5 M€ un an plus tôt. Le résultat financier s’améliore également à -0,3 M€ contre -0,5 M€, contribuant à la réduction de la perte nette, désormais limitée à -0,2 M€.



Perspectives & estimations


Cette publication confirme la capacité de DMS Group à améliorer sa rentabilité et à consolider sa structure financière. Pour le second semestre, la direction s’attend à une accélération de la croissance, soutenue par les premières livraisons du contrat ukrainien et le lancement à l’international, notamment aux États-Unis, du !M1. En revanche, le calendrier des ventes des modules Onyx va être décalé. La société reste en attente depuis plusieurs mois de la certification du produit.


A ce titre et suite à cette publication, nous ajustons nos estimations et tablons désormais sur un chiffre d’affaires de 53,7 M€e en 2025, contre 55,4 M€ précédemment, ce qui implique une activité de 30,1 M€e au S2. Nous tablons également sur un EBITDA de 4,8 M€ (vs 5,2 M€ précédemment), soit une marge de 9,0%, ainsi qu’un RN qui devrait pour la première fois basculer en territoire positif à 0,6 M€.



Une MedTech qui mérite une attention particulière


Malgré la progression du cours, DMS reste à nos yeux un dossier à considérer de près. Les fondamentaux sont en amélioration : croissance, rentabilité, qualité du bilan. La valorisation reste attractive et offre un potentiel de revalorisation significatif. La dernière publication confirme que DMS Group bénéficie d’un levier opérationnel élevé, permettant de transformer la croissance du chiffre d’affaires en amélioration incrémentale des résultats. Sur nos estimations, le titre se négocie actuellement à 7,7x VE/EBE 2026e et 16,1x VE/ROC 2026e, pour des marges attendues respectivement de 10,0% et 4,8%. À l’horizon 2027, nous anticipons une croissance de 7,1%, soit un chiffre d’affaires de 64,1 M€, traduisant la poursuite d’une dynamique solide. Dans ce contexte, la rentabilité devrait progresser plus rapidement encore, avec un EBE de 6,6 M€ (10,4% de marge) et un RNpg de 2,6 M€ (4,0% de marge). Cette amélioration se reflète directement dans les multiples, qui ressortiraient à 6,7x VE/EBE 2027e (soit –13,2% par rapport à 2026) et à un PE de 14,9x (soit –24,1% par rapport à 2026). Enfin, le groupe dispose d’une technologie propriétaire et difficilement contournable, qui constitue un avantage concurrentiel suffisamment fort.



Recommandation


Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat avec un objectif de cours à 2,0€.

Valeurs associées

DMS
1,3500 EUR Euronext Paris -1,10%
