DMS Group: partenariat stratégique avec JPI Healthcare US

(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems (DMS) Group annonce la signature d'un partenariat stratégique avec JPI Healthcare US, pour commercialiser ses mobiles de radiologie M1 sur le marché américain ainsi que sur les marchés internationaux couverts par ce dernier.



Second partenariat d'importance signé en trois mois (après celui avec Medlink Imaging), cette collaboration représente une nouvelle avancée significative pour DMS Group, selon ce spécialiste des systèmes d'imagerie médicale.



Elle doit renforcer son empreinte, notamment sur le marché américain 'reconnu comme le plus dynamique et le plus lucratif pour les solutions d'imagerie médicale mobile haut de gamme', grâce à l'expérience approfondie de JPI Healthcare Solutions et son vaste réseau.





