DMS Group obtient un feu vert en Europe

La société a annoncé l'obtention de la certification européenne MDR pour Onyx, son nouveau système mobile de radiologie, ouvrant la voie à sa commercialisation sur le marché européen. Les premières livraisons sont attendues au troisième trimestre 2026.

Cette autorisation marque une étape importante pour Diagnostic Medical Systems, spécialiste des systèmes d'imagerie médicale pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie. Avec Onyx, le groupe entend renforcer son positionnement sur le marché mondial de la radiologie mobile, un segment porté par les besoins croissants de flexibilité dans les établissements de santé.

Le nouvel équipement se veut plus compact, plus maniable et plus performant. Il intègre notamment un tube à rayons X de nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone, un bras "zéro gravité", une batterie lithium-ion à charge rapide ainsi que les fonctionnalités d'intelligence artificielle du logiciel ADAM, destinées à améliorer la qualité d'image tout en réduisant la dose délivrée au patient.

Pour DMS Group, ce lancement s'inscrit dans une stratégie de montée en gamme technologique et pourrait constituer un relais de croissance sur le marché européen à partir du second semestre 2026.