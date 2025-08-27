DMS Group: l'augmentation de capital 'stratégique' est bouclée
Le groupe industriel français, spécialisé dans la radiologie digitale, indique avoir émis 5.798.319 actions nouvelles au prix unitaire de 1,19 euro dans le cadre de ce placement réservé à quatre investisseurs, à savoir InnoLux Corporation, InnoCare Optoelectronics Corporation, BpiFrance et NextStage AM.
Cette opération fait suite à la signature, le mois dernier, d'un partenariat stratégique avec le taïwanais InnoLux Corporation, un acteur des technologies d'affichage et d'électronique, ainsi qu'avec sa filiale InnoCare Optoelectronics Corporation, spécialisée dans la conception et le développement de capteurs plans à rayons X et elle aussi basée à Taïwan.
Si cette levée de fonds s'est effectuée sur la base d'une décote de 9,2% et d'un effet dilutif d'environ 22%, elle permet à DMS de renforcer sa trésorerie opérationnelle dans un contexte de forte croissance, sans recours à de la dette additionnelle.
A l'issue de l'opération, l'actionnariat sera recomposé avec NextStage AM détenant 9,1% du capital, Bpifrance à 6,3% et Innolux/Innocare à 6,3% pour un flottant s'établissant à 51%.
Au-delà de l'arrivée de partenaires industriels internationaux au capital, susceptibles d'accompagner DMS sur le long terme, cette augmentation de capital doit permettre au groupe d'accélérer le déploiement de son plan 'Imaging 2027' tout en préparant 'Imaging 2030', avec l'ambition de devenir un 'leader européen de l'imagerie médicale sur la scène mondiale'.
Pour mémoire, la société s'est donné comme objectifs de relocaliser une ligne de production en France, de finaliser le développement de son arceau de bloc opératoire pour la thérapie guidée par l'image, un pilier de son portefeuille à horizon 2030 et d'accélérer son développement commerciale aux Etats-Unis.
Porté par ces ambitions, le titre DMS a bondi de près de 87% cette année à la Bourse de Paris.
