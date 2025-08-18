DMS GROUP : DMS Group : UNE ALLIANCE INTERNATIONALE POUR UNE SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE EUROPÉENNE EN IMAGERIE MÉDICALE - AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT GLOBAL DE 6,9 MILLIONS D'EUROS RÉSERVÉE À INNOLUX, INNOCARE, BPIFRANCE ET NEXTSTAGE AM

Une alliance industrielle internationale d'envergure, soutenue par des investisseurs institutionnels majeurs.

DMS Group, acteur industriel européen en forte croissance, s'associe à deux leaders technologiques asiatiques cotés, Innolux et Innocare, ainsi qu'à deux investisseurs institutionnels français de premier plan, Bpifrance et NextStage AM, pour bâtir un leader européen à la chaîne de valeur intégrée, durable et souveraine.

Gallargues-le-Montueux, le 18 août 2025 à 8h00 – DMS Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS) , spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique, annonce la finalisation, en date du 15 août, dans la continuité de l'accord de principe signé le 2 juillet 2025 ( cf. communiqué de presse du 07/07/2025 ), d'un partenariat stratégique avec InnoLux Corporation , acteur mondial des technologies d'affichage et d'électronique basé à Taïwan, ainsi qu'avec sa filiale InnoCare Optoelectronics Corporation , spécialisée dans la conception et le développement de capteurs plans à rayons X, ces deux sociétés étant cotées sur le marché boursier de Taïwan.

Ce partenariat industriel pionnier est porté par l'entrée au capital de deux investisseurs institutionnels français de premier plan :

Bpifrance, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne durablement les sociétés françaises en soutenant leurs projets de croissance, d'internationalisation et d'innovation, tout en favorisant leur compétitivité, leur résilience et leur rayonnement sur les marchés nationaux et internationaux (« Bpifrance ») ;

NextStage AM , société de gestion indépendante spécialisée dans le capital développement, reconnue pour son engagement en faveur de l'innovation et de l'internationalisation des PME et ETI françaises à fort potentiel de croissance , via des fonds gérés par cette dernière (« NextStage AM »).

D'un montant total brut d'environ 6,9 millions d'euros , l'opération d'augmentation de capital constitue une étape stratégique majeure dans la mise en œuvre du plan Imaging 2027 et dans l'accélération du développement industriel du Groupe à horizon 2030.

UNE ALLIANCE INDUSTRIELLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Pour la première fois dans l'histoire du secteur de l'imagerie médicale, un acteur européen de premier plan scelle un partenariat structurant avec des leaders technologiques asiatiques cotés, dans une logique d' intégration verticale , afin de construire un leader disposant d'une chaîne de valeur intégrée, durable et souveraine sur le territoire européen en s'appuyant sur un partenariat industriel global.

Grâce à cet accord, DMS Group bénéficiera d'un accès privilégié aux technologies les plus avancées dans le domaine des capteurs plans à rayons X développées par InnoCare Optoelectronic Corporation , ainsi que de l'expertise d' InnoLux Corporation en matière de solutions informatiques, d'affichages, d'électronique et d'intelligence artificielle. La combinaison de ces savoir-faire ouvre la voie à des synergies importantes , tant en termes d'optimisation des coûts et d'amélioration des marges, qu'en matière d'accélération de l'innovation et de mise sur le marché de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée pour les clients actuels et futurs de DMS Group. L'entrée au capital d'InnoLux Corporation et d'InnoCare Optoelectronics Corporation incarne une vision industrielle partagée, reposant sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, l'accès à des technologies de pointe, et le co-développement d'innovations stratégiques dans le domaine de l'imagerie médicale.

UN SOUTIEN STRATÉGIQUE ET FINANCIER DE BPIFRANCE ET NEXTSTAGE AM POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE

Au-delà de la dimension industrielle, l'entrée de Bpifrance et de NextStage AM au capital de DMS Group constitue un signal institutionnel fort, renforçant la crédibilité du projet et accompagnant la montée en puissance du Groupe à l'échelle européenne.

Pour rappel, DMS Group fait partie de la première promotion ETIncelles qui regroupent les PME françaises à très fort potentiel dans le cadre d'un accompagnement ciblé par la Direction Générale des Entreprises.

Partenaire historique, Bpifrance a déjà soutenu DMS Group dans ses projets d'innovation technologique et d'internationalisation. Avec cette prise de participation, Bpifrance réaffirme son engagement de long terme, consolide l'ancrage capitalistique français dans le Groupe et renforce la souveraineté sanitaire de la France .

NextStage AM , investisseur de référence dans le capital-développement, s'engage également dans cette opération avec la volonté de soutenir la construction d'un leader industriel européen, à la croisée de l' innovation , de la technologie médicale et du développement international .

Ces nouvelles prises de participation renforcent un actionnariat stratégique solide et équilibré , composé d'InnoLux et d'InnoCare, de Verso Capital, de Bpifrance et de NextStage AM, appelés à représenter post opération plus de 40 % du capital. Cette configuration confère à DMS Group une assise financière robuste, une vision industrielle de long terme et une crédibilité accrue auprès des marchés financiers comme des partenaires industriels. Elle constitue un levier puissant pour soutenir la stratégie de croissance, accélérer l'internationalisation et consolider la position du Groupe en tant qu'acteur européen de référence dans l'imagerie médicale.

UNE PLATEFORME INDUSTRIELLE FRANCO-INTERNATIONALE EN ÉMERGENCE

Avec cette opération, DMS Group franchit un cap décisif et affirme son ambition de devenir la plateforme industrielle de référence en Europe dans le domaine de l'imagerie médicale intégrée verticalement, en alliant souveraineté technologique, innovation logicielle et excellence industrielle .

MODALITÉ, NATURE ET CADRE JURIDIQUE DE L'OPÉRATION

Faisant usage de la délégation conférée aux termes de la 16 ème résolution adoptée par l'Assemblée

Générale des actionnaires du 16 juin 2025, le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion en date du 15 août 2025, a décidé d'augmenter le capital de la Société par l'émission de nouvelles actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes dont les caractéristiques ont été déterminées par l'assemblée.

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration de la Société, le capital social sera augmenté d'un montant nominal global de 6 868 365,049 € par l'émission d'un nombre total de 5 798 319 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de souscription de 1,19 euro, représentant pour la Société un prix total de souscription de 6 899 999,61 €.

Les actions nouvellement émises devront être intégralement libérées pour la totalité de leur montant en numéraire ; les souscriptions seront reçues au siège social de la Société à l'issue de la présente décision et ce jusqu'au 26 août 2025 inclus.

Le prix unitaire de souscription des actions nouvelles retenu dans le cadre de cette opération reflète le cours moyen pondéré par les volumes sur deux mois (VWAP 2M) à la date de signature de l'accord de principe, signé avec Innolux Corporation et Innocare Optoelectronics corporation (le 2 juillet 2025). Il représente une décote de (9,2) % par rapport au VWAP 2 mois à la date de signature.

Les nouvelles actions ainsi émises sont réservés aux bénéficiaires suivants et dans les proportions suivantes :

Bénéficiaires Nombre d'actions nouvelles InnoLux Corporation 840 336 InnoCare Optoelectronics Corp. 840 336 Bpifrance Participations 1 680 672 NextStage AM 2 436 975

Répartition du capital avant l'opération :



Actionnaires Nombre d'actions détenues % du capital Nombre de droits de vote détenus % des droits de vote Samuel SANCERNI 711 844 3,4 % 1 074 404 5,1 % Régis ROCHE 186 200 0,9 % 372 400 1,8 % Comité exécutif 116 200 0,6 % 116 200 0,5 % VERSO FUND III KY 5 428 557 26,0 % 5 428 557 25,7 % IUCUNDI AB 76 840 0,4 % 76 840 0,4 % Actions auto-détenues 752 830 3,6 % 0 0,0 % Flottant 13 580 921 65,1 % 14 074 122 66,6 % Total 20 853 392 100,0 % 21 142 523 100,0 %

Répartition du capital après l'opération :

Actionnaires Nombre d'actions détenues % du capital Nombre de droits de vote détenus % des droits de vote Samuel SANCERNI 711 844 2,7 % 1 074 404 4,0 % Régis ROCHE 186 200 0,7 % 372 400 1,4 % Comité exécutif 116 200 0,4 % 116 200 0,4 % VERSO FUND III KY 5 428 557 20,4 % 5 428 557 20,1 % IUCUNDI AB 76 840 0,3 % 76 840 0,3 % InnoLux Corporation 840 336 3,2 % 840 336 3,1 % InnoCare Optoelectronics Corp. 840 336 3,2 % 840 336 3,1 % Innolux/Innocare 1 680 672 6,3 % 1 680 672 6,2 % Bpifrance Participations 1 680 672 6,3 % 1 680 672 6,2 % NextStage AM 2 436 975 9,1 % 2 436 975 9,0 % Actions auto-détenues 752 830 2,8 % 0 0,0 % Flottant 13 580 921 51,0 % 14 074 122 52,2 % Total 26 651 711 100,0 % 26 940 842 100,0 %

Calendrier indicatif :

18 août 2025 : Diffusion d'un CP avant ouverture du marché annonçant le lancement et décrivant les principales caractéristiques de l'opération.

18 août 2025 : Ouverture de la période de souscription.

26 août 2025 : Clôture de la période de souscription.

27 août 2025 : Diffusion d'un CP avant ouverture du marché annonçant les résultats de l'opération.

27 août 2025 : Règlement-livraison et admission des actions sur Euronext Growth.

Les actions nouvelles qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires seront créées jouissance courante. À compter de leur règlement-livraison, elles seront assimilées aux actions existantes de la Société et seront admises sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation sous le numéro ISIN FR0012202497.

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1 % du capital avant opération détiendra environ 0,78 % du capital après opération.

Composition du capital Évolution en termes de dilution du capital Évolution en termes de quote part des capitaux propres Nombre d'actions

(non dilué) Nombre d'actions

(pleinement dilué) Nombre d'actions pour détenir 1 % du capital Évolution du 1 % depuis l'Assemblée Capitaux propres sur

la base de la situation au

30 juin 2025 Capitaux propres considérant l'ensemble des valeurs mobilières exercées Capitaux propres par action Capitaux propres

par actions (considérant l'ensemble des valeurs mobilières exercées) 20 853 392 23 176 923 208 534 1,000 % 49 694 021,48 € 55 967 555,18 € 2,38 € 2,414796614 26 651 711 28 975 242 266 518 0,78 % 56 594 021,09 € 62 867 554,79 € 2,12 € 2,169699041

Les investissements d' InnoLux Corporation et d' InnoCare Optoelectronics Corporation d'une part et de Bpifrance d'autre part ont chacun fait l'objet de la conclusion d'un protocole d'investissement détaillant les conditions des investissements. Il n'est pas prévu de mécanisme d'ajustement ou d'autres outils financiers concernant l'investissement initial.

La conclusion de ce protocole d'investissement permet à DMS Group d'établir un partenariat avec InnoLux Corporation et InnoCare Optoelectronics Corporation, ce qui donne au groupe DMS un accès privilégié aux produits et à la technologie d'InnoCare.

Par ailleurs, l'investissement par NextStage AM a fait l'objet d'un engagement de souscription auprès de DMS Group, aux termes duquel elle s'engage à souscrire 2 436 975 actions nouvellement émises par la Société.

Dans le cadre de cette opération, un pacte a été conclu entre Samuel SANCERNI, InnoLux Corporation et InnoCare Optoelectronics Corporation, au titre duquel, InnoLux et InnoCare se sont engagés à conserver leurs titres détenus dans le capital de DMS Group pendant une période de 18 mois à compter de la réalisation de l'augmentation de capital.

MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE

À l'occasion de la présente opération, le Conseil d'Administration a décidé de nommer, à compter de la réalisation définitive des opérations d'augmentation de capital, Monsieur Vladislav TCACI pour Bpifrance, Monsieur Tim YANG pour InnoLux Corporation and Innocare Optoelectronics Corporation et Monsieur Marko JÄRVINEN pour la société Verso Capital en qualité de censeurs au sein du Conseil d'Administration de la Société, conformément à l'article 33 des statuts pour une durée de deux ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

À la suite de la démission de Madame Léone ATAYI de son poste d'administratrice de DMS Group, constaté par le Conseil d'administration du 31 Juillet 2025, le Conseil d'Administration sera composé à l'issue de l'opération, de Madame Laurence BORIE, Monsieur Jean François GENDRON et Monsieur Julien DELPECH en tant qu'administrateur Indépendant ainsi que de Monsieur Samuel SANCERNI en tant que Président du Conseil.

Conformément au protocole d'investissement conclu avec Bpifrance, lors de la prochaine Assemblée Générale tenue par DMS Group, Bpifrance aura le droit de demander la nomination d'un membre au sein du conseil d'administration.

UN FINANCEMENT AU SERVICE D'UN PLAN STRATÉGIQUE AMBITIEUX

Le produit net de l'émission sera intégralement dédié à l'exécution accélérée du plan stratégique Imaging 2027 et à la mise en place d'un nouveau plan stratégique Imaging 2030 , avec quatre priorités clairement identifiées :

Renforcement des synergies industrielles : Relocalisation de la ligne de production du M1 en France,

intégration technologique des capteurs plans à rayon X d'InnoCare Optoelectronics Corporation dans la gamme de produits du Groupe DMS ;

Finalisation du développement de l'arceau de bloc opératoire, dispositif clé de la thérapie guidée par l'image, positionné comme un pilier du portefeuille à horizon 2030 ;

Accélération commerciale aux États-Unis, en capitalisant sur le Momentum favorable du marché des mobiles motorisés et les récents succès commerciaux ;

Renforcement de la trésorerie opérationnelle, afin de sécuriser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) dans un contexte de forte croissance, sans recours à la dette additionnelle.

Par ailleurs, l'opération permet de renforcer significativement les fonds propres du Groupe et d' améliorer son ratio de Gearing , consolidant ainsi sa trajectoire financière dans la perspective d'un changement d'échelle.

PERSPECTIVES ET POTENTIEL RENFORCEMENT À MOYEN TERME

Conformément à l'accord de principe signé le 2 juillet 2025, InnoLux Corporation et InnoCare Optoelectronics Corporation ont exprimé une intention d'investissement complémentaire pouvant atteindre jusqu'à 8 M€ , répartie en deux tranches additionnelles de 4 M€ chacune ( Tranches B et C ). Leur mise en œuvre est conditionnée à l'atteinte de jalons stratégiques définis conjointement avec DMS Group, un accord entre les parties en ce qui concerne l'exécution et les modalités et une décision validée par le Conseil d'Administration de DMS Group . Il est prévu que chaque tranche fasse l'objet de discussions entre les parties, en fonction de l'évolution des synergies, dans un délai de 6 à 9 mois suivant le déclenchement de la tranche précédente. Ces opérations n'ont aucun caractère certain à la date de signature de l'accord initial.

Le prix de souscription de chaque tranche serait établi, s'il y a lieu, sur la base du VWAP 20 jours précédant leur activation.

Bpifrance a également exprimé son intention d'investissement complémentaire à hauteur de 8 M€ dans le cadre d'une Tranche 2, activable uniquement en cas de réalisation de la Tranche C par InnoLux Corporation et InnoCare Optoelectronics Corporation . Ce dispositif vise à garantir un équilibre capitalistique cohérent et une gouvernance alignée dans la durée entre investisseurs industriels et institutionnels.

NextStage AM a également exprimé son intérêt pour envisager de participer à la croissance future de la société dans la continuité des investissements potentiels de Bpifrance, d'Innolux Corporation et d'Innocare Optoelectronics Corporation.

Ces potentiels investissements complémentaires visent à offrir à DMS Group une flexibilité financière stratégique pour accélérer, le moment venu, son développement industriel, son expansion internationale et ses projets d'innovation. Elles constituent un levier de croissance potentiellement puissant , activable uniquement si les conditions de marché et les jalons stratégiques qui seront discutés avec les investisseurs sont réunis. L'objectif étant clairement de consolider la position de DMS Group comme acteur européen de référence dans l'imagerie médicale et de créer une valeur durable pour l'ensemble des actionnaires , tout en maintenant un équilibre solide entre investisseurs industriels, institutionnels et particuliers.

FACTEUR DE RISQUE

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risque présentés dans son rapport annuel 2024 paragraphe 3.6 et à la note 27 des comptes consolidés au 31 décembre 2024.

AVERTISSEMENT

L'émission envisagée ne donnera pas lieu à un prospectus approuvé par l'AMF.

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un Chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

À PROPOS D'INNOLUX CORPORATION

InnoLux Corporation (TWSE : 3481) est l'un des principaux fabricants mondiaux de technologies d'affichage et d'optoélectronique, au service des secteurs grand public et industriel.

À PROPOS D'INNOCARE OPTOELECTRONICS CORPORATION

InnoCare Optoelectronics Corporation (TWSE : 6861) est une filiale d'InnoLux, cotée à Taïwan, spécialisée dans le développement de détecteurs plans à rayons X destinés aux applications médicales.

À PROPOS DE BPIFRANCE

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr / - Suivez-nous sur LinkedIn et sur X (ancien Twitter) : @Bpifrance - @BpifrancePresse

À PROPOS DE NEXTSTAGE AM

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l'AMF sous le numéro GP 02012, NextStage AM cultive depuis sa création en 2002, une philosophie « d'entrepreneurs-investisseurs ». NextStage AM est l'un des pionniers et spécialiste du capital développement innovant et patient en France. NextStage AM a développé étape par étape, une plateforme de private equity, multi-stratégie qui représente en termes d'encours 9,4 Mds€ au 31 décembre 2024. (Encours représentés directement par NextStage AM et indirectement par Atream et Linxea (encours conseillés), deux participations détenues par NextStage Evergreen).

NextStage AM investit dans un nombre limité de PMEs et ETIs (84 sociétés en portefeuille au 31/12/2024), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d'investisseur et un accompagnement opérationnel fort pour réussir leur transformation.

NextStage AM accompagne dans la durée ces PMEs & ETIs inscrites dans la santé intelligente, l'innovation environnementale et la transformation digitale. Elle leur donne les moyens d'accélérer leur développement et leur capacité d'innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu'à l'international, par croissance organique et/ou externe. https://www.nextstage-am.com

CONTACTS

Relations Investisseurs

relationinvestisseur@dms-imaging.com

Relations Presse

relationpresse@dms-imaging.com

Avertissement

Ce document et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat des titres de DMS.

Aucune communication ni aucune information relative à l'émission par la Société de ses actions ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des actions peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou règlementaires spécifiques. La Société n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l'objet d'une règlementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen (y compris la France) (les « États Membres »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres, objet de ce document, rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Membres. En conséquence, les titres de la Société ne peuvent être offerts et ne seront offerts dans aucun des États Membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 1er du Règlement Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat Membre.

Pour les besoins du présent avertissement, l'expression « offre au public » en liaison avec toutes actions de la Société dans tout Etat Membre signifie la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire aux valeurs mobilières, telles qu'éventuellement modifiées par l'Etat Membre. L'expression “Règlement Prospectus” désigne le Règlement (EU) 2017/1129, tel que modifié le cas échéant, et inclus toute mesure d'exécution pertinente dans l'Etat Membre.

Ce document ne constitue pas une offre de titres ou une quelconque sollicitation d'achat de titres de la Société aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l'objet de restrictions. Les titres de la Société ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre au public de ses titres aux Etats-Unis.

La diffusion de ce document (ce terme incluant toute forme de communication) est soumise aux restrictions prévues à la Section 21 Restrictions relatives à la « financial promotion ») du Financial Services and Markets Act 2000 (« FMSA »). Ce document est destiné et adressé uniquement aux personnes qui (i) sont en dehors du Royaume Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et sont des « investment professionals » tel que ce terme est défini à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l' « Ordre »), (iii) visées à l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) de l'Ordre, et (iv) toute autre personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué (toutes ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble dénommées les « Personnes Qualifiées »). Ce document ne doit pas être utilisé au Royaume Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être proposé ou conclu au Royaume Uni qu'avec des Personnes Qualifiées.