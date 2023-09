DMS GROUP : DMS GROUP : Résultats du 1er semestre 2023 : croissance soutenue et amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Le 21 septembre 2023

Résultats du 1 er semestre 2023 : croissance soutenue et amélioration de la rentabilité opérationnelle

Semestre record en ligne avec le plan « Imaging 2027 »

EBITDA : 1,9 M€ soit une marge d'EBITDA de 9,0% vs 7,7% au 1 er semestre 2022

Résultat Net : 3,9 M€ porté par le recentrage stratégique du groupe

Marge brute d'autofinancement en forte hausse : 1,6 M€

Confirmation des objectifs 2023

Accélération du plan stratégique Imaging 2027 après l'acquisition de SFT

Le 21 septembre 2023 – 18h – Diagnostic Medical Systems Group, spécialiste de l' imagerie médicale digitale hautes performances dédiée à la radiologie et à l'ostéodensitométrie , publie ses résultats au titre du 1 er semestre 2023. Le conseil d'administration de DMS Group a arrêté le 15 septembre 2023 les comptes semestriels 2023 (non audités). Le rapport semestriel 2023 est disponible sur le site internet de la société, www.dms.com , dans l'Espace actionnaires.

Données consolidées [1] non auditées en M€

Normes IFRS S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 20,8 18,2 +14% EBITDA [2] 1,9 1,4 +36% Marge d'EBITDA 9,0% 7,7% Dotation aux Amortissements et Prov. (1,4) (1,2) -17% Résultat Opérationnel Courant 0,5 0,2 +150% Autres produits et charges opérationnels 1,7 (3,9) +144% Résultat Opérationnel 2,2 (3,7) +159% Résultat financier 1,6 (0,3) +633% Résultat net 3,9 (4,0) +198% Résultat net part du groupe 3,8 (4,0) +195%

Activité : un semestre record

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 20,8 M€ au titre du 1 er semestre 2023, en progression de 14% par rapport au 1 er semestre 2022, dont 43% de ventes directes en marque propre via des distributeurs, et 57% de ventes indirectes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux.

Les deux branches d'activités contribuent à la croissance du 1 er semestre, avec une accélération de l'Ostéodensitométrie :

L'activité Radiologie progresse de 8% à 16,6 M€ et représente 80% du chiffre d'affaires (vs 84% au 1 er semestre 2022). Le contrat signé avec Fujifilm Healthcare pour la livraison de 96 tables de radiologie RF (Radio/Fluoroscopie) en Italie a débuté comme prévu au cours du deuxième trimestre.

progresse de 8% à 16,6 M€ et représente 80% du chiffre d'affaires (vs 84% au 1 semestre 2022). Le contrat signé avec pour la livraison de 96 tables de radiologie RF (Radio/Fluoroscopie) en Italie a débuté comme prévu au cours du deuxième trimestre. L'activité Ostéodensitométrie progresse pour sa part de 46% à 4,2 M€, représentant désormais 20% du chiffre d'affaires (vs 16% au 1 er semestre 2022). La dynamique commerciale se poursuit, portée par les ventes à l'export et par la reprise du marché asiatique post pandémie. Pour rappel, DMS Imaging est le 3 e acteur mondial sur le marché de l'ostéodensitométrie qui constitue un fort vecteur de croissance pour le Groupe.

Sur le semestre, DMS Group réalise 79% de son chiffre d'affaires à l'international et renforce ses positions en Amérique et en Asie :

L'Europe demeure la première zone géographique du Groupe, mais elle ne représente plus que 57% du chiffre d'affaires contre 70% au 1er semestre 2022. Ce rééquilibrage géographique traduit le gain de parts de marché en Amérique pour la division Radiologie (25% du CA Radiologie contre 8% au 1er semestre 2022) et en Asie pour la partie Ostéodensitométrie (26% du CA Ostéodensitométrie contre 14% au 1er semestre 2022).

Résultats du 1 er semestre 2023 : progression de la marge d'EBITDA en ligne avec les objectifs

DMS Group publie un EBITDA de 1,9 M€ en hausse de 36% par rapport au 1 er semestre 2022, soit une marge d'EBITDA de 9,0% vs 7,7% au 1 er semestre 2022, en ligne avec le plan stratégique Imaging 2027 .

L'effectif moyen sur la période s'établit à 120 salariés et les charges de personnel sont stables à 3,6 M€. Les charges externes s'élèvent à 3 M€ contre 2,6 M€ au 30 juin 2022 à périmètre constant. Les autres produits et charges opérationnels représentent 1,7 M€ et sont principalement constitués du résultat de la cession de titres Hybrigenics (+1,8 M€). Ainsi le résultat opérationnel s'élève à 2,2 M€ contre une perte de 3,7 M€ au 1 er semestre 2022.

Le résultat net consolidé du 1 er semestre 2023 s'élève à 3,9 M€ contre une perte de 4 M€ en 2022, intégrant un résultat financier qui passe d'une perte de 305 K€ au premier semestre 2022 à un gain net de 1,6 M€ en 2023 dû à la réévaluation à la juste valeur de l'investissement résiduel au capital d'Hybrigenics ayant entrainé la comptabilisation d'un gain de 2 M€.

Le résultat net part du groupe du 1 er semestre 2023 s'établit en un bénéfice de 3,8 M€ et s'explique principalement par une amélioration de la rentabilité de l'activité récurrente du groupe, ainsi que par des éléments non récurrents (déconsolidation du sous-groupe Hybrigenics).

Une situation financière saine et équilibrée

La situation financière de DMS Group demeure saine et équilibrée avec des capitaux propres de 17,7 M€ au 30 juin 2023 et une trésorerie disponible de 3,8 M€.

Les dettes financières (hors dettes locatives IFRS 16) s'élèvent à 13,4 M€, constituées de 7,6 M€ d'emprunts bancaires, 2,2 M€ d'avances remboursables et 3,6 M€ de dette auprès du factor. Au 30 juin 2023, l'endettement financier net s'établit donc à 8,9 M€, soit un gearing net de 50%.

Rappel des principaux faits marquants du 1 er semestre

Acquisition par DMS Group de l'intégralité de la participation de la famille Ansel

DMS Group a acquis en février 2023 l'intégralité de la participation du groupe Ansel au capital de DMS SA (12,89%) contre des actions Hybrigenics détenues par DMS SA (17,00% du capital d'Hybrigenics). A l'issue de l'opération, qui n'a entraîné aucun décaissement financier, la participation résiduelle de DMS SA au capital d'Hybrigenics était de 24,77%. Parallèlement, les parties ont conclu un pacte d'actionnaires au sein de la société Hybrigenics visant à organiser sa gouvernance et à valoriser au mieux ses actifs. Il a également été convenu entre les parties que la créance en compte-courant détenue par DMS SA à l'égard d'Hybrigenics, d'un montant de 2,2 M€ au jour de la signature du protocole d'accord, sera remboursée de manière échelonnée.

Attribution gratuite de bons de souscription d'actions au bénéfice des actionnaires de DMS Group

DMS Group a mis en œuvre en juin 2023 une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de l'ensemble de ses actionnaires, à hauteur d'un (1) BSA par action détenue, avec un prix d'exercice fixé à 2,70 € représentant une prime de 121,3% par rapport au cours de clôture du 6 juin 2023. Ces BSA sont cotés sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN : FR001400IAQ8 et n'entraineront aucune dilution pour ceux qui les exerceront en souscrivant de nouvelles actions DMS Group. Ils contribueront ainsi à donner les moyens au groupe d'accélérer sa croissance.

Evénements postérieurs à la clôture du 1er semestre

Projet d'acquisition de la société Solutions for Tomorrow

DMS a annoncé en juillet la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la société Solutions For Tomorrow (communiqué du 26/07/2023). Spécialiste de la radiologie mobile motorisée avec une solution haut de gamme, Solutions For Tomorrow est présent dans 35 pays avec un parc installé de plus de 500 équipements. L'entreprise, qui emploie 23 collaborateurs, a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 6 M€.

Avec cette acquisition, DMS Group possèdera une offre de radiologie mobile complète, associant sa solution dédiée au marché du mobile haut de gamme non motorisé (projet MC2 en cours de développement [3] ) et une solution motorisée à destination des hôpitaux de grande tailles et du marché nord-américain.

DMS entend devenir un acteur incontournable de l'imagerie Digitale haut de gamme et un partenaire de premier choix pour les major du domaine.

Encore soumise aux conditions suspensives usuelles, l'opération prendra la forme d'une transaction réalisée 100 % en actions. Elle devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de l'exercice en cours.

Perspectives

Le 2 nd semestre 2023 devrait s'inscrire dans la continuité du 1 er semestre, tant en termes d'activité que de résultats :

La dynamique commerciale bénéficie de l'enrichissement de l'offre et de la complémentarité du modèle économique du Groupe (vente en marque blanche aux multinationales de l'imagerie médicale et vente en marque propre via un réseau mondial de distributeurs).

La poursuite d'une gestion rigoureuse et le développement croissant de l'Ostéodensitométrie au sein du mix produit contribuent à la l'appréciation des marges.

Au vue de ces éléments, DMS Group est confiant dans sa capacité à atteindre son objectif 2023 d' un chiffre d'affaires de 40 M€, soit une croissance attendue supérieure à 12,5% (à données comparables), associé à une progression de la rentabilité .

L'intégration de Solutions For Tomorrow accélérera l'exécution du plan Imaging 2027 qui prévoyait déjà, à périmètre constant, un chiffre d'affaires de plus de 60 M€ associé à une marge d'EBITDA de 14%. De nouveaux objectifs financiers seront communiqués dès la finalisation de l'opération.

A propos de DMS Group

DMS Group est un spécialiste français et acteur reconnu de l'imagerie médicale, avec des solutions haut de gamme d'imagerie dédiée à la radiologie digitale et à l'ostéodensitométrie. Le groupe est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS ) et a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions également cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS ) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

[1] Consécutivement à la cession de 17,00% du capital d'Hybrigenics en février 2023 (communiqué du 08/02/2023), DMS Group ne détenait plus qu'une participation de 24,77% dans cette société. Hybrigenics n'est donc plus consolidée dans les comptes depuis le 1 er janvier 2023. Au 30 juin 2023, sa participation dans le capital d'Hyrbigenics est de 23%. La dilution de -1.77 points s'explique par les émissions d'ORA réalisées par Hybrigenics entre le 7/02/2023 et le 30/06/2023.

[2] L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant diminué des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

[3] Programme financé par le gouvernement français dans le cadre du Plan de Relance et du Programme d'investissements d'avenir (PIA)

