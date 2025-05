DMS GROUP : DMS GROUP : HOMOLOGATION FDA POUR LE !M1 ET COMMERCIALISATION IMMÉDIATE AUX ÉTATS-UNIS AVEC MEDLINK IMAGING

12 mai 2025 – 8h00 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce avoir obtenu l'homologation de la FDA (Food and Drug Administration) pour la commercialisation de la solution de radiologie mobile !M1 sur le marché américain.

Cette étape réglementaire décisive intervient dans le prolongement de l'accord stratégique signé avec Medlink Imaging , filiale de la société coréenne Vieworks, pour la distribution du !M1 aux États-Unis ( CP du 11/06/2024 ). Dès à présent, Medlink Imaging débute les premières livraisons sur le territoire américain, s'appuyant sur son réseau de distribution national et sur l'intégration des capteurs Vieworks au sein du !M1.

Samuel SANCERNI, Président-Directeur général de DMS Group, déclare :

« L'obtention de l'homologation FDA représente une étape stratégique majeure pour notre Groupe. Elle concrétise notre ambition d'accélérer notre développement international, en particulier aux États-Unis, le marché le plus dynamique au monde pour la Radiologie mobile. Le lancement immédiat de la commercialisation avec notre partenaire Medlink Imaging marque une nouvelle ère pour le !M1. Cette étape vient également souligner et valider la pertinence stratégique de l'acquisition de Solutions for Tomorrow, dont l'excellence technologique devient un levier essentiel de croissance pour DMS Group. »

UN MARCHÉ STRATÉGIQUE ET À FORT POTENTIEL

Le marché américain représente plus de 1 200 unités vendues par an pour les systèmes de radiologie mobile. L'homologation FDA ouvre ainsi l'accès à un potentiel commercial important pour DMS Group, qui ambitionne de s'y imposer comme un acteur de référence.

La solution !M1, développée par SFT (Solutions for Tomorrow), se distingue par :

sa mobilité,

sa compacité,

ses performances cliniques ,

, et son adaptabilité aux environnements hospitaliers les plus exigeants.

-------------------------------------------------



À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un Chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

-------------------------------------------------

