DMS GROUP : DMS Group annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Augmentation de capital réservée à InnoLux Corporation, InnoCare Optoelectronics Corporation, BPIFrance et NextStage AM.

Augmentation de capital social d'un montant total de 6 868 365,049 € par émission de 5 798 319 actions nouvelles au prix unitaire de 1,19 €.

Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles à compter du 27 août 2025.

Gallargues-le-Montueux, le 27 août 2025 à 8h00 – DMS Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS , « DMS » ou la « Société »), spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique, annonce le succès de son augmentation social de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription ( cf. Communiqué de presse du 18/08/2025 ) d'un montant total de 6 868 365,049 €, par émission de 5 798 319 actions ordinaires nouvelles à un prix de souscription de 1,19 euro par action ordinaire nouvelle, réservée à des investisseurs (l' « Augmentation de capital »).

L'Augmentation de Capital a été décidée le 15 août 2025 et s'est élevée à un montant brut total de 6 899 999,61 € (prime d'émission incluse).

« L'arrivée de ces investisseurs de premier plan marque un nouvel élan pour DMS Group. Elle confirme la pertinence de notre stratégie et nous permet d'accélérer le déploiement d'Imaging 2027 tout en préparant dès à présent Imaging 2030, avec l'ambition affirmée de faire de DMS Group un leader européen de l'imagerie médicale sur la scène mondiale. Dans un marché en pleine évolution, ce partenariat ouvre la voie à des synergies industrielles majeures qui renforceront notre capacité d'innovation, accéléreront notre trajectoire de croissance et conforteront notre position d'acteur de référence en Europe ainsi que de fédérateur naturel de la filière. »

Samuel SANCERNI, Président Directeur Général de la Société.

PRINCIPALES MODALITÉS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Faisant usage de la délégation conférée en vertu de la 16 ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société du 16 juin 2025 (l' « Assemblée »), le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion en date du 15 août 2025, a décidé d'augmenter le capital de la Société par l'émission de nouvelles actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories d'investisseurs dont les caractéristiques ont été déterminées par l'Assemblée. La période de souscription de l'Augmentation de Capital telle que décidée par le Conseil d'Administration a été fixée du 15 août au 26 août 2025.

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration de la Société, le capital social a été augmenté d'un montant nominal global de 6 868 365,049 € par l'émission d'un nombre total de 5 798 319 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de souscription de 1,19 €, représentant pour la Société un prix total de souscription de 6 899 999,61 € (prime d'émission incluse). La période de souscription étant expirée à la date de publication, le Directeur Général conformément aux décisions du Conseil d'Administration de DMS Group a constaté la réalisation de l'Augmentation de Capital.

Le prix unitaire de souscription des actions nouvelles retenu dans le cadre de cette opération reflète le cours moyen pondéré par les volumes sur deux mois (VWAP 2M) à compter du 2 juillet 2025. Il représente une décote de 9,2 % par rapport au VWAP 2 mois au 15 août 2025.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité et ne nécessitera pas la préparation d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers, en application du Règlement (UE) 2017/112 du Parlement Européen et du Conseil en date du 14 juin 2017, tel que modifié.

Il a été souscrit à l'Augmentation de Capital dans les proportions suivantes :

Bénéficiaires Nombre d'actions nouvelles InnoLux Corporation 840 336 InnoCare Optoelectronics Corp. 840 336 Bpifrance Participations 1 680 672 NextStage AM 2 436 975 Total 5 798 319

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévues le 27 août 2025. Les actions nouvelles seront de même catégorie et fongibles avec les actions ordinaires existantes, bénéficieront de tous les droits attachés aux actions existantes et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN : FR0012202497 - ALDMS.

À l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social de la Société s'élève à 31 570 129,27 € et est divisé en 26 651 711 actions, d'une valeur nominale environ de 1,18 € chacune.

UTILISATION DU PRODUIT DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le produit net de l'Augmentation de Capital sera intégralement dédié à l'exécution accélérée du plan stratégique Imaging 2027 et à la mise en place d'un nouveau plan stratégique Imaging 2030 , avec quatre priorités clairement identifiées :

Renforcement des synergies industrielles :

Relocalisation de la ligne de production du M1 en France,

Intégration technologique des capteurs plans à rayon X d'InnoCare Optoelectronics Corporation dans la gamme de produits du Groupe DMS ;

Finalisation du développement de l'arceau de bloc opératoire, dispositif clé de la thérapie guidée par l'image, positionné comme un pilier du portefeuille à horizon 2030 ; Accélération commerciale aux États-Unis, en capitalisant sur le Momentum favorable du marché des mobiles motorisés et les récents succès commerciaux ; Renforcement de la trésorerie opérationnelle, afin de sécuriser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) dans un contexte de forte croissance, sans recours à la dette additionnelle.

Par ailleurs, l'opération permet de renforcer significativement les fonds propres du Groupe et d'améliorer son ratio de Gearing, consolidant ainsi sa trajectoire financière dans la perspective d'un changement d'échelle.

INCIDENCE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SUR LA DILUTION DU CAPITAL SOCIAL ET LES CAPITAUX PROPRES

L'incidence de l'Augmentation de Capital sur la dilution du capital social et la quote-part des capitaux propres est la suivante :

Composition du capital Évolution en termes

de dilution du capital Évolution en termes de quote part des capitaux propres Nombre d'actions

(non dilué) Nombre d'actions

(pleinement dilué) Nombre d'actions pour détenir 1% du capital Évolution du 1 % depuis l'Assemblée Capitaux propres sur la base de la situation au 30 juin 2025 Capitaux propres considérant l'ensemble des valeurs mobilières exercées Capitaux propres par action Capitaux propres

par actions (considérant l'ensemble des valeurs mobilières exercées) Avant augmentation de capital 20 853 392 23 176 923 208 534 1,000 % 49 694 021,48 € 55 967 555,18 € 2,38 € 2,414796614 Après augmentation de capital 26 651 711 28 975 242 266 518 0,78 % 56 594 021,09 € 62 867 554,79 € 2,12 € 2,169699041

Les calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 30 juin 2025.

À titre indicatif, un actionnaire détenant 1 % du capital avant opération détiendrait environ 0,78 % après l'opération sur une base non diluée.

INCIDENCE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SUR LA STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

La répartition de l'actionnariat de la Société avant la réalisation de l'Augmentation de Capital est la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions détenues % du capital Nombre de droits de vote détenus % des droits de vote Samuel SANCERNI 711 844 3,4 % 1 074 404 5,1 % Régis ROCHE 186 200 0,9 % 372 400 1,8 % Comité exécutif 116 200 0,6 % 116 200 0,5 % VERSO FUND III KY 5 428 557 26,0 % 5 428 557 25,7 % IUCUNDI AB 76 840 0,4 % 76 840 0,4 % Actions auto-détenues 752 830 3,6 % 0 0,0 % Flottant 13 580 921 65,1 % 14 074 122 66,6 % Total 20 853 392 100,0 % 21 142 523 100,0 %

La répartition de l'actionnariat de la Société à l'issue de la réalisation de l'Augmentation de Capital est la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions détenues % du capital Nombre de droits de vote détenus % des droits de vote Samuel SANCERNI 711 844 2,7 % 1 074 404 4,0 % Régis ROCHE 186 200 0,7 % 372 400 1,4 % Comité exécutif 116 200 0,4 % 116 200 0,4 % VERSO FUND III KY 5 428 557 20,4 % 5 428 557 20,1 % IUCUNDI AB 76 840 0,3 % 76 840 0,3 % InnoLux Corporation 840 336 3,2 % 840 336 3,1 % InnoCare Optoelectronics Corp. 840 336 3,2 % 840 336 3,1 % Innolux/Innocare 1 680 672 6,3 % 1 680 672 6,2 % Bpifrance Participations 1 680 672 6,3 % 1 680 672 6,2 % NextStage AM 2 436 975 9,1 % 2 436 975 9,0 % Actions auto-détenues 752 830 2,8 % 0 0,0 % Flottant 13 580 921 51,0 % 14 074 122 52,2 % Total 26 651 711 100,0 % 26 940 842 100,0 %

MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE

À l'occasion de la présente opération, le Conseil d'Administration a décidé de nommer, à compter de la réalisation définitive des opérations d'augmentation de capital, Monsieur Vladislav TCACI pour Bpifrance, Monsieur Tim YANG pour InnoLux Corporation and Innocare Optoelectronics Corporation et Monsieur Marko JÄRVINEN pour la société Verso Capital en qualité de censeurs au sein du Conseil d'Administration de la Société, conformément à l'article 33 des statuts pour une durée de deux ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

À la suite de la démission de Madame Léone ATAYI de son poste d'administratrice de DMS Group, constaté par le Conseil d'administration du 31 Juillet 2025, le Conseil d'Administration sera composé à l'issue de l'opération, de Madame Laurence BORIE, Monsieur Jean François GENDRON et Monsieur Julien DELPECH en tant qu'administrateur Indépendant ainsi que de Monsieur Samuel SANCERNI en tant que Président du Conseil.

Conformément au protocole d'investissement conclu avec Bpifrance, lors de la prochaine Assemblée Générale tenue par DMS Group, Bpifrance aura le droit de demander la nomination d'un membre au sein du conseil d'administration.

FACTEURS DE RISQUE

Les principaux facteurs de risques liés à l'opération en tant que tels figurent ci-après :

Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital ;

La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourrait fluctuer significativement ;

Les autres facteurs de risque relatifs à la Société et à ses activités, présentés dans son rapport annuel 2024, disponible sur le site internet de la Société ( rapport-annuel-2024.pdf ), au paragraphe 3.6 et à la note 27 des comptes consolidés au 31 décembre 2024.

DMS Group a été accompagné et conseillé par Kepler Cheuvreux et Stephenson Harwood dans le cadre de cette Opération.

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un Chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

À PROPOS D'INNOLUX CORPORATION

InnoLux Corporation (TWSE : 3481) est l'un des principaux fabricants mondiaux de technologies d'affichage et d'optoélectronique, au service des secteurs grand public et industriel.

-------------------------------------------------



À PROPOS D'INNOCARE OPTOELECTRONICS CORPORATION

InnoCare Optoelectronics Corporation (TWSE : 6861) est une filiale d'InnoLux, cotée à Taïwan, spécialisée dans le développement de détecteurs plans à rayons X destinés aux applications médicales.

-------------------------------------------------



À PROPOS DE BPIFRANCE

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr / - Suivez-nous sur LinkedIn et sur X (ancien Twitter) : @Bpifrance - @BpifrancePresse

À PROPOS DE NEXTSTAGE AM

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l'AMF sous le numéro GP 02012, NextStage AM cultive depuis sa création en 2002, une philosophie « d'entrepreneurs-investisseurs ». NextStage AM est l'un des pionniers et spécialiste du capital développement innovant et patient en France. NextStage AM a développé étape par étape, une plateforme de private equity, multi-stratégie qui représente en termes d'encours 9,4 Mds€ au 31 décembre 2024. (Encours représentés directement par NextStage AM et indirectement par Atream et Linxea (encours conseillés), deux participations détenues par NextStage Evergreen).

NextStage AM investit dans un nombre limité de PMEs et ETIs (84 sociétés en portefeuille au 31/12/2024), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d'investisseur et un accompagnement opérationnel fort pour réussir leur transformation.

NextStage AM accompagne dans la durée ces PMEs & ETIs inscrites dans la santé intelligente, l'innovation environnementale et la transformation digitale. Elle leur donne les moyens d'accélérer leur développement et leur capacité d'innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu'à l'international, par croissance organique et/ou externe. https://www.nextstage-am.com

