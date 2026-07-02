DMS GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2026

2 juillet 2026 – 8h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, communique le bilan semestriel au titre du contrat de liquidité confié par DMS Group à Natixis Oddo BHF le 7 mai 2025.

À la date du 30 juin 2026 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

162 636 titres

38 363 €

Sur la période du 1 er janvier 2026 au 30 juin 2026 ont été exécutées :

751 transactions à l'achat

807 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

209 911 titres à l'achat, représentant 274 416 €

157 905 titres à la vente, représentant 210 429 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

150 000 titres

50 000 €

PROCHAINS RENDEZ-VOUS *

20/07/2026 Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 2026

Chiffre d'affaires 2 trimestre 2026 15/09/2026 Résultats semestriels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext à Paris.

*Calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre

de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre

de titres vente Pour un montant de Total 751 209 911 274 416,30 € 807 157 905 210 429,33 € 02/01/2026 1 1 1,27 € 11 1 462 1 878,29 € 05/01/2026 3 750 962,50 € 2 2 2,58 € 06/01/2026 1 1 1,29 € 7 500 642,51 € 07/01/2026 1 1 1,29 € 12 2 200 2 856,25 € 08/01/2026 1 1 1,30 € 7 965 1 273,73 € 09/01/2026 7 1 780 2 319,96 € 7 535 702,89 € 12/01/2026 4 1 103 1 426,70 € 11 2 813 3 657,69 € 13/01/2026 15 2 304 3 005,83 € 17 2 504 3 284,01 € 14/01/2026 9 1 400 1 821,25 € 5 625 816,87 € 15/01/2026 3 250 326,25 € 2 376 492,56 € 16/01/2026 5 1 500 1 961,89 € 10 2 250 2 951,25 € 19/01/2026 4 600 776,50 € 4 500 647,50 € 20/01/2026 14 3 750 4 972,51 € 23 4 001 5 377,57 € 21/01/2026 9 1 283 1 679,32 € 5 352 463,37 € 22/01/2026 7 1 583 2 057,49 € 2 649 850,19 € 23/01/2026 1 1 1,35 € 47 11 130 15 462,70 € 26/01/2026 9 2 251 3 245,20 € 57 10 000 14 547,50 € 27/01/2026 17 4 500 6 448,76 € 14 3 351 4 823,60 € 28/01/2026 9 2 451 3 444,89 € 9 2 000 2 832,51 € 29/01/2026 7 2 100 2 891,51 € 8 2 500 3 492,33 € 30/01/2026 5 2 000 2 700,00 € 10 3 500 4 807,49 € 02/02/2026 1 1 1,39 € 14 2 600 3 659,00 € 03/02/2026 4 525 740,25 € 4 901 1 277,42 € 04/02/2026 8 750 1 058,75 € 9 1 000 1 413,06 € 05/02/2026 5 250 351,25 € 3 212 298,92 € 06/02/2026 13 2 250 3 123,76 € 1 1 1,40 € 09/02/2026 13 2 979 4 059,30 € 5 413 564,12 € 10/02/2026 7 1 250 1 692,36 € 7 1 088 1 478,76 € 11/02/2026 3 351 473,35 € 1 1 1,35 € 12/02/2026 6 900 1 208,01 € 5 501 676,35 € 13/02/2026 8 1 625 2 166,25 € 2 501 668,84 € 16/02/2026 17 3 624 4 785,56 € 1 1 1,33 € 17/02/2026 7 1 001 1 323,82 € 8 1 501 1 988,82 € 18/02/2026 7 2 000 2 632,51 € 5 1 101 1 455,82 € 19/02/2026 5 750 983,75 € 3 202 266,64 € 20/02/2026 5 1 500 1 972,50 € 10 3 000 3 954,01 € 23/02/2026 4 500 665,00 € 10 1 876 2 495,71 € 24/02/2026 14 5 000 6 565,02 € 1 1 1,33 € 25/02/2026 10 2 500 3 222,51 € 4 1 001 1 293,80 € 26/02/2026 6 828 1 085,15 € 18 5 497 7 214,75 € 27/02/2026 7 1 915 2 522,66 € 4 1 095 1 457,43 € 02/03/2026 18 6 500 8 380,01 € 9 1 802 2 339,38 € 03/03/2026 15 5 000 6 350,00 € 6 6 7,65 € 04/03/2026 10 4 000 5 002,50 € 2 250 312,51 € 05/03/2026 6 318 402,03 € 11 1 796 2 285,15 € 06/03/2026 8 1 433 1 812,41 € 4 400 509,99 € 09/03/2026 16 7 500 9 120,00 € 6 3 001 3 706,26 € 10/03/2026 1 19 23,94 € 4 1 000 1 265,02 € 11/03/2026 3 228 287,28 € 4 499 638,72 € 12/03/2026 3 1 000 1 280,00 € 3 1 000 1 282,50 € 13/03/2026 6 1 555 1 979,85 € 1 1 1,28 € 16/03/2026 4 940 1 175,00 € 4 1 001 1 258,77 € 17/03/2026 6 1 735 2 183,52 € 2 2 2,54 € 18/03/2026 4 773 959,02 € 7 1 896 2 378,49 € 19/03/2026 2 550 702,75 € 15 3 106 4 044,88 € 20/03/2026 6 708 934,56 € 8 2 001 2 667,57 € 23/03/2026 9 2 792 3 803,75 € 4 1 500 2 070,00 € 24/03/2026 10 3 200 4 375,50 € 2 300 411,00 € 25/03/2026 2 500 675,00 € 4 400 544,00 € 26/03/2026 10 2 900 3 933,31 € 4 4 5,47 € 27/03/2026 10 2 650 3 544,00 € 4 810 1 081,42 € 30/03/2026 9 3 001 3 961,34 € 5 501 676,31 € 31/03/2026 10 3 600 4 586,30 € 0 0 0,00 € 01/04/2026 2 306 387,08 € 6 722 911,94 € 02/04/2026 1 60 75,60 € 3 3 3,81 € 07/04/2026 5 1 740 2 197,80 € 6 998 1 262,47 € 08/04/2026 1 38 50,35 € 20 4 800 6 347,01 € 09/04/2026 4 1 762 2 307,84 € 2 2 2,65 € 10/04/2026 6 1 235 1 605,51 € 5 5 6,55 € 13/04/2026 5 1 926 2 501,06 € 12 3 997 5 293,86 € 14/04/2026 4 1 640 2 243,05 € 6 2 497 3 443,41 € 15/04/2026 14 4 200 5 760,71 € 11 3 000 4 155,00 € 16/04/2026 11 3 978 5 307,18 € 1 500 670,00 € 17/04/2026 10 3 575 4 656,81 € 5 1 500 1 957,55 € 20/04/2026 4 847 1 118,03 € 15 4 632 6 202,02 € 21/04/2026 4 1 200 1 623,00 € 3 368 502,32 € 22/04/2026 9 5 400 6 975,00 € 5 500 653,66 € 23/04/2026 6 2 401 3 148,31 € 8 2 501 3 288,81 € 24/04/2026 4 1 200 1 599,25 € 12 3 500 4 680,00 € 27/04/2026 5 1 053 1 416,28 € 6 1 502 2 022,70 € 28/04/2026 4 748 1 006,06 € 3 39 52,85 € 29/04/2026 6 1 834 2 472,57 € 2 2 2,71 € 30/04/2026 4 1 768 2 366,13 € 5 483 649,64 € 04/05/2026 6 1 200 1 611,00 € 1 1 1,35 € 05/05/2026 4 601 808,35 € 3 977 1 318,95 € 06/05/2026 6 2 400 3 164,99 € 3 1 000 1 327,50 € 07/05/2026 2 601 805,34 € 5 1 501 2 015,65 € 08/05/2026 4 1 800 2 415,00 € 3 1 000 1 350,00 € 11/05/2026 12 4 908 6 545,07 € 0 0 0,00 € 12/05/2026 1 292 385,44 € 4 619 823,27 € 13/05/2026 4 1 201 1 592,12 € 2 2 2,67 € 14/05/2026 3 951 1 255,32 € 0 0 0,00 € 15/05/2026 9 4 901 6 421,32 € 1 1 1,32 € 18/05/2026 10 3 600 4 626,00 € 0 0 0,00 € 19/05/2026 4 2 400 3 048,00 € 6 1 056 1 349,29 € 20/05/2026 0 0 0,00 € 8 1 329 1 702,93 € 21/05/2026 4 2 400 3 042,00 € 8 995 1 264,51 € 22/05/2026 5 1 201 1 514,09 € 5 751 950,02 € 25/05/2026 5 2 401 3 004,26 € 8 1 616 2 036,06 € 26/05/2026 7 2 000 2 523,35 € 0 0 0,00 € 27/05/2026 1 600 747,00 € 6 750 934,51 € 28/05/2026 3 601 748,25 € 5 606 757,52 € 29/05/2026 1 1 1,25 € 4 1 201 1 507,25 € 01/06/2026 7 3 600 4 473,00 € 4 40 50,40 € 02/06/2026 6 1 994 2 486,61 € 10 2 957 3 711,25 € 03/06/2026 3 508 626,39 € 3 6 7,43 € 04/06/2026 0 0 0,00 € 7 596 733,08 € 05/06/2026 5 500 615,00 € 3 3 3,71 € 08/06/2026 3 600 732,00 € 6 1 196 1 471,08 € 09/06/2026 0 0 0,00 € 5 572 703,56 € 10/06/2026 8 2 400 2 955,00 € 12 3 907 4 893,36 € 11/06/2026 1 139 180,01 € 11 4 403 5 712,65 € 12/06/2026 8 3 061 3 930,39 € 1 168 219,24 € 15/06/2026 3 205 262,54 € 5 601 775,28 € 16/06/2026 7 2 335 3 009,48 € 1 1 1,29 € 17/06/2026 9 3 000 3 833,90 € 5 5 6,43 € 18/06/2026 6 1 291 1 648,58 € 1 1 1,28 € 19/06/2026 8 1 605 2 043,91 € 4 4 5,12 € 22/06/2026 2 114 143,60 € 7 1 792 2 269,86 € 23/06/2026 4 1 507 1 910,19 € 5 5 6,35 € 24/06/2026 7 888 1 127,15 € 2 2 2,54 € 25/06/2026 4 1 801 2 251,26 € 3 3 3,78 € 26/06/2026 3 572 709,28 € 4 298 372,49 € 29/06/2026 2 609 758,21 € 2 401 501,25 € 30/06/2026 5 1 201 1 491,75 € 4 4 4,98 €