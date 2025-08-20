 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DMS Group : Augmentation de capital stratégique et structurante
information fournie par EuroLand Corporate 20/08/2025 à 08:38

Alliance stratégique avec Innolux, Innocare, Bpifrance et NextStage AM


Après avoir annoncé avoir conclu un accord de principe avec InnoLux Corporation et InnoCare Optoelectronics Corporation en vue d’un investissement le 7 juillet, DMS Group a annoncé ce lundi, la finalisation d'une augmentation de capital de 6,9 M€. Réservée à quatre investisseurs stratégiques InnoLux Corporation, InnoCare Optoelectronics Corporation, Bpifrance Participations et NextStage AM, cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique Imaging 2027, ainsi que dans l’accélération de son développement industriel à plus long terme.



Une opération qui assainit le bilan


Réalisée au prix de 1,19€ par action, l’émission de 5,8 millions d’actions nouvelles représente une décote de 9,2% sur le VWAP 2 mois qui précède la signature de l’accord de principe avec Innolux/InnoCare. L’opération entraîne une dilution d’environ 22% mais permet à DMS de renforcer significativement ses fonds propres, à 22,4 M€ en 2025 (vs 15,6 M€ précédemment estimés). Le gearing s’améliorerait significativement passant de 67% à 16%, renforçant la solvabilité du groupe.



Renforcement de l’actionnariat stratégique


À l’issue de l’opération, le nouveau capital est composé d’un noyau solide dont Bpifrance 6,3%, NextStage AM 9,1% et Innolux / Innocare 6,3%. Verso Capital reste actionnaire de référence à 20,4% et le flottant passe à 51% du capital.


Pour rappel, cette levée de fonds permet, 1) l’arrivée de partenaires industriels internationaux au capital, susceptibles d’accompagner DMS sur le long terme, 2) la sécurisation de solutions technologiques et 3) l’assainissement du bilan, via une hausse des fonds propres.



Recommandation


Nous saluons cette opération stratégique structurante qui permet à DMS Group de renforcer à la fois sa structure financière et son positionnement. En ce sens, nous maintenons notre recommandation à Achat avec un objectif de cours réhaussé à 2,0€ (vs 1,8€ précédemment) post intégration de l’augmentation de capital.

Valeurs associées

DMS
1,4200 EUR Euronext Paris -0,70%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2025 à 08:38:07.

