DMS encaisse 4 millions d'euros de la BEI

Le spécialiste français de l'imagerie médicale a annoncé avoir perçu le premier versement d'un financement européen global de 20 millions d'euros. Une bouffée d'oxygène financière hautement stratégique pour accélérer ses programmes de R&D et d'intelligence artificielle jusqu'en 2030.

Diagnostic Medical Systems (DMS Group) a franchi une étape structurante. Coté sur Euronext Growth Paris, le spécialiste de la radiologie numérique et de l'ostéodensitométrie a confirmé ce lundi l'encaissement d'une première tranche de 4 millions d'euros (Tranche A) auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI). Ce versement s'inscrit dans le cadre d'un contrat de financement global de 20 millions d'euros soutenu par le programme européen InvestEU.

Un plan de vol ambitieux vers l'IA et l'international

Les fonds levés seront principalement investis en France afin d'accélérer le renouvellement du catalogue de DMS Group entre 2026 et 2030. Le programme d'innovation cible le développement de nouvelles salles de radiologie numérique, d'arceaux chirurgicaux mobiles pour les blocs opératoires, ainsi que l'intégration d'outils d'intelligence artificielle pour l'aide à l'interprétation des images médicales.

Ce financement permettra également de muscler les capacités industrielles du site de production de Gallargues-le-Montueux (Gard) et de soutenir le volet réglementaire indispensable à l'accès aux marchés internationaux.

Une structure de dette flexible mais dilutive

Pour cette première tranche de 4 millions d'euros, DMS Group bénéficie d'une maturité totale de 6 ans, assortie d'un différé d'amortissement de 2 ans et d'un taux d'intérêt fixe de 5% (dont 3% capitalisés et payables à l'échéance). Le tirage des tranches suivantes (6 et 10 millions d'euros) interviendra à la discrétion de l'entreprise sous réserve de l'atteinte de jalons opérationnels et cliniques.

Conformément aux exigences de la BEI sur les dossiers d'innovation, le financement s'accompagne d'un volet d'actionnariat. DMS Group a ainsi émis 1 205 838 Bons de Souscription d'Actions (BSA) non cotés au profit de l'institution européenne. Valables 14 ans (jusqu'en 2040) et exerçables au prix de 1,314 euro par action, ces bons pourraient à terme représenter 4,32 % du capital social de l'entreprise, entraînant une dilution modérée pour les actionnaires actuels (un actionnaire à 1,00% verrait sa quote-part passer à 0,96%).

Grâce à ce soutien institutionnel de long terme, DMS Group sécurise sa trajectoire financière et s'arme pour affronter la concurrence mondiale sur le marché de l'imagerie médicale de haute performance.