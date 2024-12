DLSI : Anna Doudot procède à une donation-partage

(AOF) - Dans le cadre d’une donation-partage, Anna Doudot, actionnaire majoritaire du spécialiste du recrutement, a transmis à son fils Thierry Doudot, l’intégralité des actions qu’elle détenait directement et indirectement, via Ray International, au capital de DLSI, soit au total 1 648 750 actions représentant 64,87% du capital et 74,62% des droits de vote.

Dans ce contexte, Anna Doudot franchira à la baisse les seuils de 50% du capital et des droits de vote tandis que Thierry Doudot franchira à la hausse ces mêmes seuils.

Quant à Ray International, le franchissement à la hausse du seuil de 50% des droits de vote intervient passivement du fait de la relution liée à la perte de droits de vote double attaché aux actions transmises.

Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences d'emploi positionnées en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Suisse.

