DLSI a résisté à un marché de l'emploi en transition au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 18:06
Au 31 mars 2026, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe DLSI s'est établi à 44,7 millions d'euros, contre 46,4 MEUR un an plus tôt. Ce recul est principalement imputable au marché français, où les ventes ont chuté de 7,4%.
Cette contreperformance s'explique par la forte exposition du groupe au secteur de la construction (60% du chiffre d'affaires en France), actuellement en difficulté avec un recul sectoriel de 6,5% de l'emploi intérimaire dans le BTP. Par ailleurs, l'activité nucléaire a vu ses revenus fondre de 32,9%, une baisse temporaire liée au calendrier des arrêts de tranche programmés.
L'International comme moteur de croissance
Pour compenser la morosité du marché hexagonal, DLSI s'appuie sur ses implantations étrangères. Le chiffre d'affaires international progresse de 1,9% par rapport au premier trimestre 2025.
En outre, l'international pèse désormais 43,2% des ventes globales du groupe, contre 40,8% l'année précédente. Au niveau des zones clés, la Suisse demeure le pilier majeur, représentant à elle seule 40,2% des ventes consolidées du groupe.
Cap vers une croissance organique et numérique
Malgré un contexte économique "exigeant", la direction de DLSI affiche sa confiance pour la suite de l'exercice. Le groupe a réaffirmé son ambition de délivrer des résultats positifs sur l'ensemble de l'année 2026.
La stratégie à court terme s'articulera autour de trois axes prioritaires : le renforcement des positions sur les marchés clés, une priorité donnée à la croissance organique, et enfin l'accélération du développement numérique pour optimiser la performance commerciale et l'expérience client.
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