 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DLPK annonce le décès de son co-fondateur
information fournie par AOF 27/04/2026 à 15:15

(AOF) - Vendredi, DLPK a annoncé le décès d’Antoine Limare, son co-fondateur et directeur général. "Entrepreneur engagé et visionnaire, il a consacré son énergie et sa passion à bâtir DLPK, en y insufflant des valeurs fortes : exigence, proximité et le sens du collectif. Son empreinte humaine et professionnelle restera durablement ancrée dans l’histoire de l’entreprise", souligne dans un communiqué le groupe spécialisé spécialiste de l'épargne et de la gestion d'actifs.

Le groupe dit que "l'ensemble des équipes est mobilisé pour faire vivre l'âme de DLPK, fidèle à l'esprit qu'Antoine a su créer et transmettre".

"Plus que jamais, nous restons unis autour de cette ambition commune. Vous pouvez compter sur nous et sur notre engagement total pour assurer la continuité de DLPK", précise t-il.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank