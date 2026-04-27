DLPK annonce le décès de son co-fondateur

(AOF) - Vendredi, DLPK a annoncé le décès d’Antoine Limare, son co-fondateur et directeur général. "Entrepreneur engagé et visionnaire, il a consacré son énergie et sa passion à bâtir DLPK, en y insufflant des valeurs fortes : exigence, proximité et le sens du collectif. Son empreinte humaine et professionnelle restera durablement ancrée dans l’histoire de l’entreprise", souligne dans un communiqué le groupe spécialisé spécialiste de l'épargne et de la gestion d'actifs.

Le groupe dit que "l'ensemble des équipes est mobilisé pour faire vivre l'âme de DLPK, fidèle à l'esprit qu'Antoine a su créer et transmettre".

"Plus que jamais, nous restons unis autour de cette ambition commune. Vous pouvez compter sur nous et sur notre engagement total pour assurer la continuité de DLPK", précise t-il.