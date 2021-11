DJSI 2021 : Pour la 17ème année consécutive, Sodexo se classe parmi les leaders du prestigieux indice Dow Jones Sustainability World Indices

Paris, le 16 novembre 2021 – Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, demeure en tête des leaders de son secteur selon le Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Sodexo décroche parmi les scores les plus élevés dans les domaines de l’environnement, du social, et de la gouvernance d’entreprise, attestant une nouvelle fois de son leadership en matière de pratiques responsables.

Dans un contexte économique où la responsabilité d’entreprise est devenue l’une des thématiques prioritaires des préoccupations des sociétés et de leurs salariés, l’indice DJSI constitue un baromètre de référence. Sodexo obtient la meilleure note du secteur « Restaurants and Leisure Facilities », avec un score de 75 sur 100 (en progression de 2 points par rapport à 2020), évaluant la durabilité de l’entreprise, là où la moyenne des 28 entreprises du secteur est à 21.

Sodexo conserve la tête de la catégorie « Environnement », grâce à plusieurs engagements environnementaux majeurs parmi lesquels, l’adoption d’un objectif de réduction des émissions de carbone de 34% d’ici 2025, le retrait de l’ensemble des plastiques à usage unique sur ses sites européens, l’adhésion à l’initiative RE100 et son objectif d’utiliser des sources d’électricité 100 % renouvelables sur ses propres sites. Sodexo maintient par ailleurs son leadership en matière sociale, en obtenant les notes les plus élevées dans le domaine du respect des droits humains ou bien encore de l’impact de ses opérations au niveau local, consolidant les engagements de son approche de Diversité, Equité et Inclusion et d’approvisionnement responsable.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale par interim de Sodexo :

« La reconnaissance de notre engagement par le classement DJSI pour la 17ème année consécutive et le maintien de notre leadership en matière de responsabilité d’entreprise sont une grande fierté pour toutes les équipes de Sodexo. Cette nouvelle distinction vient récompenser une politique volontariste et un engagement précurseur, initiés dès 2009 avec notre feuille de route « Better Tomorrow ». Les enjeux actuels autour de la fragilisation du tissu social et du changement climatique et la recherche d’un développement économique plus responsable rendent l’action commune des entreprises plus que jamais prioritaire et cruciale. »

Manjit Jus, Responsable Mondial de la recherche ESG, S&P Global :

« Nous félicitons Sodexo d’avoir été inclus dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Cette distinction reflète votre engagement et votre leadership en termes de durabilité dans votre industrie. Le nombre record d’entreprises participant à l’évaluation mondiale de la durabilité des entreprises S&P 2021 témoigne d’une volonté croissante des entreprises en faveur de la transparence ESG. »

Lancé en 1999, le DJSI est l’un des premiers ensembles d'indices mondiaux à suivre les plus grandes et les plus importantes sociétés cotées en bourse sur le sujet de la durabilité. Le DJSI World, par exemple, est composé d'entreprises leaders en matière de durabilité mondiale, et se base sur des facteurs économiques et ESG à long terme.





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 56 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 412 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.



Chiffres clés

17,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2020-2021

412 000 employés au 31 août 2021

Premier employeur privé basé en France dans le monde

56 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

11,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 26 octobre 2021)

Contacts

Sodexo

Mathieu SCARAVETTI Clémence SAVIDAN

Tel: +33 1 57 75 81 28 Tel : +33 6 12 63 77 31

mathieu.scaravetti@sodexo.com clemence.savidan@sodexo.com

Pièce jointe