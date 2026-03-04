Dix courses à la Chambre des représentants des États-Unis à suivre en 2026

(Le point sur les primaires en Caroline du Nord, au Texas et dans l'Arkansas) par Andy Sullivan

Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis défendront une courte majorité lors des élections de mi-mandat de novembre , tandis que les démocrates espèrent gagner suffisamment de sièges pour prendre le contrôle de la chambre, ce qui leur donnerait le pouvoir d'enquêter sur l'administration du président Donald Trump.

Les électeurs choisiront les candidats lors des élections primaires des partis au cours des prochains mois. Certaines de ces courses pourraient donner des indications sur l'orientation de chaque parti et sur la compétitivité de l'ensemble des élections.

Le Texas, la Caroline du Nord et l'Arkansas ont organisé les premières élections primaires le 3 mars. Voici les résultats d'une poignée de courses, ainsi que quelques courses importantes dans les mois à venir.

23E DISTRICT DU TEXAS: UN DÉPUTÉ SORTANT ENTACHÉ DE SCANDALES VS. UN INFLUENCEUR DE DROITE

Le représentant républicain Tony Gonzales et l'activiste pro-armes de droite Brandon Herrera se dirigent vers un second tour le 26 mai, aucun des deux candidats n'ayant obtenu plus de 50 % des voix.

Les médias locaux ont publié des messages textuels indiquant que M. Gonzales avait eu une liaison avec une collaboratrice qui s'est suicidée l'année dernière. M. Gonzales fait l'objet d'une enquête éthique au Congrès et plusieurs de ses collègues lui ont demandé de démissionner. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles.

Herrera, propriétaire d'une entreprise de fabrication d'armes à feu qui se fait appeler "l'AK Guy", est passé à 350 voix de détrôner Gonzales lors de la primaire de 2024. Il a plaisanté sur le suicide des vétérans et l'Holocauste sur sa chaîne YouTube. Cette circonscription tentaculaire, qui s'étend de San Antonio à El Paso, est solidement républicaine, mais les analystes estiment qu'elle pourrait devenir compétitive en novembre.

2E CIRCONSCRIPTION DU TEXAS: LA DROITE S'EN PREND À UN VÉTÉRAN

Le représentant républicain Dan Crenshaw, un ancien combattant qui a perdu un œil en Afghanistan, a été la cible des médias de droite en raison de son soutien à l'Ukraine et de son vote en faveur de la certification de la défaite de Trump aux élections de 2020, et il a été le seul député républicain en exercice au Texas à ne pas être soutenu par Trump. Crenshaw a été battu par Steve Toth, un pasteur ordonné qui est l'un des membres les plus conservateurs de la législature du Texas, envoyant un avertissement aux autres républicains qui rompent occasionnellement avec Trump.

21E DISTRICT DU TEXAS: TEIXEIRA À LA PLAQUE

L'ancienne star de la Ligue majeure de baseball, Mark Teixeira, a facilement remporté l'investiture républicaine pour occuper un siège vacant représentant la région de Hill Country, entre Austin et San Antonio, face à 11 autres candidats. Teixeira a remporté une bague de la Série mondiale avec les Yankees de New York, mais n'a jamais exercé de fonctions électives. Il bénéficie du soutien de M. Trump, du gouverneur du Texas Greg Abbott et de plusieurs hauts responsables républicains de la Chambre des représentants.

15E DISTRICT DU TEXAS: UNE CHANTEUSE REMPORTE L'INVESTITURE

Les démocrates se réjouissent de la candidature de Bobby Pulido, une star de la musique Tejano qui espère détrôner la représentante républicaine sortante Monica De La Cruz. Lors des primaires du 3 mars, il a remporté l'investiture face à sa collègue démocrate Ada Cuellar, médecin urgentiste qui a fait valoir que Pulido ne soutenait pas assez fermement le droit à l'avortement. Pulido affirme qu'il est personnellement opposé à l'avortement mais qu'il devrait être légal.

18E DISTRICT DU TEXAS: LE CHANT DU CYGNE D'AL GREEN?

Le représentant démocrate Al Green siège au Congrès depuis 2005, mais il est peut-être surtout connu pour avoir littéralement tenu tête à M. Trump, notamment lors du discours sur l'état de l'Union de la semaine dernière , lorsqu'il a été escorté hors de l'hémicycle pour avoir brandi une pancarte sur laquelle était écrit "Les Noirs ne sont pas des singes", en signe de protestation contre une vidéo raciste mise en ligne par la Maison-Blanche de M. Trump.

La carrière de M. Green pourrait bientôt prendre fin, car les électeurs démocrates ont fait pression sur les dirigeants vieillissants pour qu'ils se retirent après la tentative malheureuse de réélection de l'ancien président Joe Biden en 2024.

À la suite d'un redécoupage mené par les républicains , M. Green devra affronter son collègue démocrate Christian Menefee dans la même circonscription du centre-ville de Houston. Les sondages montrent que Menefee, 37 ans, est largement en tête. La course se dirige vers un second tour le 26 mai car aucun des deux candidats n'a obtenu 50 % des voix.

1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE CAROLINE DU NORD: LES RÉPUBLICAINS S'AFFRONTENT POUR UN SIÈGE COMPÉTITIF

Les républicains de Caroline du Nord ont redessiné leurs circonscriptions l'année dernière afin de faciliter la défaite du représentant démocrate Don Davis, qui représente la seule circonscription compétitive de la Chambre des représentants dans cet État en pleine mutation.

Le colonel retraité Laurie Buckhout, qui a perdu contre Davis avec moins de 2 points d'écart en 2024, a remporté les primaires du 3 mars, ce qui laisse présager une élection générale très disputée.

4E DISTRICT DE LA CAROLINE DU NORD: RECOMPTAGE PROBABLE

Dans le Research Triangle de Caroline du Nord, la représentante démocrate sortante Valerie Foushee menait de justesse la commissaire du comté de Durham, Nida Allam, par 49,2 % contre 48,2 %, et un recomptage des voix est probable. Mme Allam est la première élue musulmane de l'État et est soutenue par des groupes progressistes qui ciblent également d'autres démocrates qui, selon eux, n'en font pas assez pour lutter contre Trump.

Mme Foushee a battu Mme Allam par 9 points de pourcentage en 2022.

14E DISTRICT DE LA GÉORGIE: REMPLIR LES CHAUSSURES DE MTG (LE 10 MARS)

La course au siège laissé vacant par l'ancienne représentante républicaine Marjorie Taylor Greene a mis en évidence les divisions au sein de la base de Trump. Une quinzaine de candidats sont en lice dans cette région très conservatrice du nord de la Géorgie, et le soutien de Trump à l'ancien procureur Clay Fuller n'a pas suffi à départager les candidats. M. Fuller s'est engagé à dépasser le style combatif de M. Greene et à se concentrer sur le développement économique, mais d'autres candidats, comme l'ancien sénateur de l'État Colton Moore, se sont présentés comme des partisans plus fidèles du président.

9E DISTRICT DE L'ILLINOIS: UN CHAMP TRÈS ENCOMBRÉ POUR LES DÉMOCRATES (LE 17 MARS)

Seize démocrates sont en lice pour occuper un siège vacant dans une circonscription qui comprend le nord de Chicago et plusieurs banlieues proches. Parmi les principaux candidats figurent Kat Abughazaleh, une influenceuse progressiste palestino-américaine sur les médias sociaux qui fait face à des accusations criminelles à la suite d'une manifestation contre l'immigration en octobre; le maire d'Evanston, Dan Biss, qui est soutenu par la sortante Jan Schakowsky; et la sénatrice de l'État, Laura Fine.

4E DISTRICT DU KENTUCKY: TRUMP TENTE D'ÉVINCER UN DISSIDENT RÉPUBLICAIN (19 MAI)

M. Trump espère évincer l'un de ses principaux détracteurs républicains au Congrès, le représentant Thomas Massie du Kentucky, qui a voté contre le projet de loi sur les impôts et les dépenses de M. Trump l'année dernière et qui a mené la campagne en faveur de la publication de millions de dossiers gouvernementaux sur le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, aujourd'hui décédé.

Trump a encouragé Ed Gallrein, ancien Navy SEAL, à se présenter pour ce siège l'année dernière et l'a soutenu avant même qu'il n'entre dans la course. Massie, un libertarien formé au MIT, représente le district du nord du Kentucky depuis 2012 et a remporté toutes les primaires par des marges écrasantes depuis lors.