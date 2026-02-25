Dix ans après la première cargaison, la domination du GNL américain devrait continuer à s'accroître

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les États-Unis célèbrent 10 ans d'exportations de GNL

*

Les États-Unis pourraient doubler leur production actuelle de GNL en cinq ans

*

Deux des trois plus grands exportateurs de GNL au monde se trouvent aux États-Unis.

(Ajout du commentaire de Venture Global au paragraphe 12) par Curtis Williams

Dix ans après le départ de la première cargaison de gaz naturel liquéfié de Louisiane, les États-Unis sont rapidement devenus le premier fournisseur de ce combustible ultra-frais pour les consommateurs du monde entier.

Cette expansion spectaculaire ne montre aucun signe de ralentissement, les analystes et les cadres de l'industrie prévoyant que la capacité record d'exportation de GNL des États-Unis doublera en cinq ans seulement.

La question de savoir si le marché mondial , qui montre déjà des signes de saturation, sera en mesure d'absorber ces approvisionnements reste ouverte.

Wael Sawan , directeur général de Shell SHEL.L , a déclaré au début du mois que le secteur du GNL se développait à un rythme d'environ 3 % par an, soit plus vite que le marché du gaz.

Cheniere Energy LNG.N a exporté la première cargaison de GNL des 48 États inférieurs le 24 février 2016, à partir de son installation de Sabine Pass, marquant une nouvelle ère pour l'industrie américaine du GNL qui devrait éventuellement dépasser les poids lourds que sont le Qatar et l'Australie.

Auparavant, les cargaisons de GNL exportées depuis l'Alaska étaient peu nombreuses.

Aujourd'hui, les États-Unis transforment environ 18 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour en GNL, selon les données du LSEG et de l'EIA, ce qui en fait le premier fournisseur. Le gaz à la tête de puits est mesuré en pieds cubes, tandis que le GNL est mesuré en tonnes métriques.

"Les exportations de GNL des États-Unis ont augmenté pour plusieurs raisons, notamment l'abondance de l'offre et des réserves de gaz naturel, la flexibilité des contrats d'exportation de GNL et les coûts relativement bas du gaz d'alimentation", a déclaré l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) dans un communiqué publié mardi.

L'augmentation de la demande internationale, en particulier en Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et un climat d'investissement favorable ont soutenu l'expansion de l'infrastructure GNL aux États-Unis, a déclaré l'EIA.

L'EIA a déclaré à la fin de l'année dernière que les exportateurs de GNL aux États-Unis ont annoncé des plans pour porter la capacité de liquéfaction américaine à 28,7 milliards de pieds cubes par jour d'ici 2029, contre 11,4 milliards de pieds cubes par jour au début de l'année 2024.

Deux des trois plus grands exportateurs de GNL au monde sont situés aux États-Unis: Cheniere et Venture Global VG.N LNG.

"Venture Global est passé d'une startup sans aucune capacité de GNL à l'exploitation ou la construction de trois installations en six ans, avec plus de 100 (millions de tonnes par an) de capacité planifiée en production, en construction ou en développement", a déclaré la société mardi.

Cheniere a déclaré à Reuters avoir investi 50 milliards de dollars dans la croissance de ses deux installations d'exportation au cours de la dernière décennie et vise à doubler la production pour atteindre 100 millions de tonnes par an d'ici le milieu des années 2030.

"Fin 2016, notre capacité opérationnelle était d'environ 9 mtpa. Aujourd'hui, elle est d'environ 52 mtpa et continue d'augmenter, car nous continuons à mettre en ligne les trains de la phase 3 de Corpus Christi ", a déclaré Cheniere mardi.