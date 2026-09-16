Dix ans après l'interdiction du mercure, la vente en ligne de produits blanchissants toxiques pour la peau continue

* Des produits de blanchiment de la peau contenant du mercure ont été repérés sur les sites web de détaillants

* Les produits contenant du mercure sont interdits dans la plupart des pays

* Aucun des produits examinés par Reuters ne mentionne le mercure parmi ses ingrédients

par Richa Naidu et Arriana McLymore

Une vingtaine de produits éclaircissants pour la peau interdits contenant du mercure sont disponibles à la vente sur des plateformes de vente tierces gérées par Amazon, Temu et TikTok Shop dans plusieurs pays, d'après une revue des sites web réalisée par Reuters, alors que les défenseurs de la santé et les autorités de régulation s'efforcent depuis des décennies d'empêcher leur commercialisation.

Plus de 150 pays sont signataires de la Convention de Minamata de 2013, qui interdit la fabrication, l'importation ou la vente de produits contenant du mercure, une substance qui, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), peut endommager les reins, le cerveau et le système nerveux.

Toutefois, l’analyse de Reuters a révélé que certains produits interdits et retirés des sites web sont remis en vente sous des noms trompeurs ou par d’autres vendeurs.

Au 1er septembre, Reuters a recensé plus de 20 produits figurant sur les listes d’interdiction et disponibles à la vente sur Amazon AMZN.O , Temu et les plateformes de commerce électronique américaines de TikTok, ainsi que sur les plateformes tierces d’Amazon en France, en Inde, aux Émirats arabes unis et en Belgique.

Aucun de ces produits ne mentionne le mercure parmi ses ingrédients. Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante la présence de cette toxine.

Malgré la toxicité du mercure, ces produits trouvent preneur en raison de leurs effets rapides. L’éclaircissement de la peau est un secteur qui pèse plusieurs milliards de dollars, particulièrement populaire en Asie, en Afrique et dans les Caraïbes, ont souligné des avocats, des universitaires et des défenseurs de la santé publique.

"Le mercure procure des effets éclaircissants en quelques jours, bien plus rapidement que des agents légaux tels que l’acide kojique ou l’arbutine", a déclaré Winston Morgan, professeur de toxicologie, d’équité et de pratiques inclusives à l’Université d’East London.

Le mercure est également relativement bon marché. Une étude de l’université de Boston réalisée en 2021 a révélé que les produits éclaircissants pour la peau contenant de l’acide kojique, un ingrédient cosmétique légal, coûtaient en moyenne 24,89 dollars l’once (21,57 euros), soit nettement plus que les quelque 6,50 dollars l’once pratiqués pour les produits contenant du mercure que Reuters a trouvés en vente aux États-Unis à la mi-septembre.

L’OMS indique qu’il n’existe aucun seuil d’exposition au mercure considéré sans danger, tandis que de nombreux produits illégaux contiennent entre 10 et 100.000 milligrammes par litre, selon Winston Morgan.

DISPONIBLES À LA VENTE

Une journaliste de Reuters basée à Londres a pu acheter plusieurs produits contenant prétendument du mercure sur les sites web d’Amazon au Royaume-Uni, en France, en Belgique et en Inde, tandis qu’une journaliste de Reuters basée aux États-Unis s'est procuré des crèmes Parley Beauty fabriquées au Pakistan sur Temu et TikTok Shop, trois marques de crèmes blanchissantes fabriquées au Mexique sur TikTok Shop et des savons blanchissants fabriqués aux Philippines sur Amazon.

Aucun des fabricants n’a répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Contactés par Reuters, Amazon, Temu et TikTok ont déclaré qu’ils interdisaient la vente de ces produits spécifiques, précisant qu’ils prenaient des mesures pour les retirer de leurs sites internet et prendre des dispositions à l’encontre de leurs vendeurs. Au 1er septembre, la plupart de ces produits figuraient toujours sur ces sites web.

Amazon a déclaré que le groupe exigeait des documents de conformité ou la réalisation de tests en laboratoire avant la mise en vente des produits, ajoutant qu'il affinait ces contrôles et suspendait les "vendeurs tentant de contourner les règles", tout en collaborant avec les autorités de régulation pour mettre à jour ses listes de produits interdits.

TikTok a déclaré qu’il retirait les produits enfreignant ses règles, qui interdisent les produits "destinés à décolorer, blanchir, éclaircir ou réduire la mélanine globale de la peau".

Temu a également indiqué que le groupe retirerait certains produits après avoir examiné ses annonces. "Des mesures appropriées seront prises si une annonce s’avère enfreindre les lois en vigueur et, par conséquent, les règles de notre plateforme", a-t-il précisé.

Début août, un vendeur tiers d’Amazon en Inde proposait une "crème éclaircissante de beauté" à la place de la crème Chandni, l’un des produits signalés par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), et avait flouté le nom exact du produit sur l’image qui l’accompagnait.

Le fabricant de la crème, SJ Enterprises (Pakistan), n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Amazon n'a pas souhaité s'exprimer sur les produits spécifiques proposés sur ses sites.

LES DÉFIS DES PLATEFORMES

"Une partie du problème réside dans les modèles économiques de ces plateformes", a déclaré Rachel Doughty, avocate chez Greenfire Law, le cabinet qui a mené une bataille juridique contre Amazon pendant une décennie. "Leur position a longtemps été qu’ils n’étaient qu’une plateforme et qu’ils n’étaient pas responsables de ce que les vendeurs tiers publiaient sur leurs sites internet."

Amazon a refusé de commenter le point de vue de Rachel Doughty.

Les autorités sanitaires reconnaissent la difficulté d’empêcher les consommateurs d’accéder à des produits contenant du mercure.

"L’OMS est consciente que des produits éclaircissants pour la peau contenant du mercure continuent d’être vendus via des plateformes de commerce en ligne et transfrontalières, ce qui peut compliquer la surveillance réglementaire et l’application de la loi", a déclaré un porte-parole de l’organisation, ajoutant qu’un renforcement de la réglementation et de la coordination entre les gouvernements, les vendeurs et les autres acteurs était nécessaire.

Certains éléments indiquent néanmoins un regain d’efforts réglementaires. Le 28 août, les autorités françaises ont publié un avis de rappel mettant en garde les consommateurs contre une crème éclaircissante pour la peau appelée "Advanced Beauty Cream - Pearl Shine - Parley Goldie", que Reuters avait trouvée en vente début août. Au 31 août, elle était toujours disponible sur le site belge d’Amazon.

Les autorités françaises ont indiqué à Reuters que le mercure est régulièrement détecté dans les produits destinés à éclaircir la peau, précisant que les produits identifiés comme non conformes et dangereux sont signalés aux plateformes ou aux entreprises concernées, qui sont tenues de retirer ces produits de la vente et de procéder à leur rappel.

(Richa Naidu à Londres et Arriana McLymore à New York ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)