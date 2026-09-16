Dix ans après l'interdiction du mercure, des produits blanchissants toxiques pour la peau sont toujours proposés sur les sites web des principaux détaillants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des produits de blanchiment de la peau interdits contenant du mercure ont été découverts sur des sites web de détaillants

* Les produits contenant du mercure sont illégaux dans la plupart des pays

* Aucun des produits examinés par Reuters ne mentionne le mercure parmi ses ingrédients

par Richa Naidu et Arriana McLymore

Plus de 20 produits de blanchiment de la peau interdits contenant du mercure sont disponibles à la vente sur des places de marché tierces gérées par Amazon, Temu et TikTok Shop dans plusieurs pays, malgré des décennies d’efforts de la part des défenseurs de la santé et des autorités de régulation pour empêcher leur vente, comme l’a révélé une analyse par Reuters des informations accessibles au public.

Les autorités de régulation, les entreprises et les multinationales tentent depuis des années de coordonner leurs efforts pour retirer ces produits des rayons et des sites web. Plus de 150 pays sont parties à la Convention de Minamata de 2013, qui interdit la fabrication, l’importation ou la vente de produits contenant du mercure, substance qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, peut endommager les reins, le cerveau et le système nerveux.

Mais certains vendeurs sur les sites de commerce électronique ont perfectionné leurs méthodes pour dissimuler l’origine et la composition de ces produits. L’analyse de Reuters a révélé que certains produits retirés des sites web sont rapidement remis en vente sous des noms trompeurs ou par d’autres vendeurs.

Au 1er septembre, Reuters a recensé plus de 20 produits figurant sur les listes d’interdiction et disponibles à la vente sur Amazon AMZN.O , Temu et les plateformes de commerce électronique américaines de TikTok, ainsi que sur les places de marché tierces d’Amazon en France, en Inde, aux Émirats arabes unis et en Belgique. Aucun de ces produits ne mentionne le mercure parmi ses ingrédients. Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante la présence de cette toxine.

Malgré la toxicité du mercure, ces produits trouvent preneur en raison de leurs effets rapides. L’éclaircissement de la peau est un secteur qui brasse des milliards de dollars, particulièrement populaire en Asie, en Afrique et dans les Caraïbes, ont souligné des avocats, des universitaires et des défenseurs de la santé publique.

“Le mercure procure des effets éclaircissants en quelques jours, bien plus rapidement que des agents légaux tels que l’acide kojique ou l’arbutine”, a déclaré Winston Morgan, professeur de toxicologie, d’équité et de pratiques inclusives à la School of Health, Sport and Bioscience de l’Université d’East London. “Le mercure est également relativement bon marché, facile à incorporer dans des crèmes et stable.”

Une étude de l’université de Boston publiée en 2021 a révélé que les produits éclaircissants pour la peau contenant de l’acide kojique, un ingrédient cosmétique légal, coûtaient en moyenne 24,89 dollars l’once, soit nettement plus que les quelque 6,50 dollars l’once pratiqués pour les produits contenant du mercure que Reuters a trouvés en vente aux États-Unis à la mi-septembre.

L’Organisation mondiale de la santé indique qu’il n’existe aucun seuil d’exposition au mercure considéré comme sûr, tandis que la FDA américaine limite la teneur totale en mercure à 1 partie par million dans les cosmétiques. De nombreux produits illégaux contiennent entre 10 et 100 000 milligrammes par litre, selon M. Morgan.

Reuters n’a pas pu confirmer ces chiffres de manière indépendante, mais les autorités de régulation britanniques et américaines, notamment l’Office for Product Safety and Standards au Royaume-Uni et la Food and Drug Administration aux États-Unis, ont publiquement signalé des produits dont les tests ont révélé la présence de ces concentrations de mercure.

DISPONIBLES À LA VENTE

Un journaliste de Reuters basé à Londres a acheté plusieurs produits prétendument à base de mercure sur les sites web d’Amazon au Royaume-Uni, en France, en Belgique et en Inde, tandis qu’un journaliste de Reuters basé aux États-Unis a acheté des crèmes “Parley Beauty” fabriquées au Pakistan sur Temu et TikTok Shop, trois marques de crèmes blanchissantes fabriquées au Mexique sur TikTok Shop et des savons blanchissants fabriqués aux Philippines sur Amazon.

Aucun des fabricants n’a répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Contactés par Reuters, Amazon, Temu et TikTok ont déclaré qu’ils interdisaient la vente de ces produits spécifiques, précisant qu’ils prenaient des mesures pour les retirer de leurs sites web et pour prendre des sanctions à l’encontre de leurs vendeurs. Au 1er septembre, la plupart de ces produits figuraient toujours sur ces sites web.

“Nous avons mis en place des contrôles proactifs pour garantir la sécurité et la conformité de notre boutique, notamment une vérification rigoureuse des vendeurs et l’obligation de fournir des documents de conformité ou de faire réaliser des tests en laboratoire par des tiers avant la mise en ligne des produits”, a déclaré Amazon, qui a ajouté qu’elle affinait ces contrôles et suspendait les “vendeurs qui tentent de contourner les règles”.

Amazon a également indiqué qu’elle collaborait avec les autorités de régulation, les agences gouvernementales et d’autres acteurs pour mettre à jour ses listes de produits interdits à mesure qu’elle renforce ses contrôles.

TikTok a déclaré qu’il retirait les produits enfreignant ses règles, qui interdisent les produits “destinés à décolorer, blanchir, éclaircir ou réduire la mélanine globale de la peau”.

Temu a également indiqué qu’elle retirerait certains produits après avoir examiné ses annonces. “Des mesures appropriées seront prises si une annonce s’avère enfreindre les lois applicables et, par conséquent, les règles de notre plateforme”, a-t-elle précisé.

Début août, un vendeur tiers sur Amazon en Inde proposait une “crème éclaircissante de beauté” à la place de la crème “Chandni”, l’un des produits signalés par la FDA, et avait flouté le nom correct du produit sur l’image qui l’accompagnait.

Le fabricant de la crème, SJ Enterprises (Pakistan), n’a pas répondu aux demandes de commentaires

Amazon n’a pas souhaité s’exprimer sur les produits spécifiques proposés sur ses sites.

LES DÉFIS DES PLATEFORMES

Selon des défenseurs de la santé publique, Amazon a eu du mal à empêcher la mise en vente de crèmes contenant du mercure sur ses sites web. L’entreprise a réglé à l’amiable un procès en Californie l’année dernière concernant la présence de ces produits sur sa plateforme américaine.

Le site américain de l’entreprise proposait auparavant bien plus de produits éclaircissants pour la peau contenant du mercure, ont indiqué les défenseurs de la santé publique.

“Une partie du problème réside dans les modèles économiques de ces plateformes”, a déclaré Rachel Doughty, avocate chez Greenfire Law, le cabinet qui a mené une bataille juridique contre Amazon pendant une décennie. “Leur position a longtemps été qu’ils n’étaient qu’une plateforme et qu’ils n’étaient pas responsables de ce que les vendeurs tiers publiaient sur leurs sites web.” Elle a ajouté que les lois “ne sont pas correctement appliquées par les autorités publiques”.

Amazon a refusé de commenter le point de vue de Mme Doughty.

Les autorités sanitaires reconnaissent la difficulté d’empêcher les consommateurs d’accéder à des produits contenant du mercure.

La FDA américaine a déclaré à Reuters qu’elle “était très préoccupée par ces produits et d’autres produits frauduleux, et que leur retrait du marché restait l’une des principales priorités de l’agence”. Elle a ajouté que l’agence avait envoyé des lettres d’avertissement à ces fabricants et distributeurs pour qu’ils mettent fin à ces ventes illégales.

“L’OMS est consciente que des produits éclaircissants pour la peau contenant du mercure continuent d’être vendus via des plateformes de commerce en ligne et transfrontalières, ce qui peut compliquer la surveillance réglementaire et l’application de la loi”, a déclaré un porte-parole de l’Organisation mondiale de la Santé, ajoutant qu’un renforcement de la réglementation et de la coordination entre les gouvernements, les vendeurs et les autres parties prenantes était nécessaire.

Certains éléments indiquent un regain d’efforts en matière de réglementation. Le 28 août, les autorités françaises ont publié un avis de rappel mettant en garde les consommateurs contre une crème éclaircissante pour la peau appelée “Advanced Beauty Cream - Pearl Shine - Parley Goldie”, que Reuters avait trouvée en vente début août. Au 31 août, elle était toujours disponible sur le site belge d’Amazon.

“Du mercure est régulièrement détecté dans les produits destinés à éclaircir la peau”, ont indiqué les autorités françaises à Reuters dans un e-mail, précisant que les plateformes de commerce en ligne sont tenues de retirer ces produits de la vente et de procéder à leur rappel. “Sa présence est intentionnelle et vise à bloquer la synthèse de la mélanine, le pigment qui donne sa couleur à la peau.”

“Les produits identifiés comme non conformes et dangereux sont effectivement signalés aux plateformes ou aux entreprises concernées”, ont-ils ajouté.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a contacté, fin de l’année dernière, Michael Bender, co-coordinateur du groupe de travail Zero Mercury, en réponse à la demande qu’il leur avait adressée sept ans plus tôt au sujet des produits contenant du mercure, selon un e-mail consulté par Reuters.

L’agence a sollicité l’expertise de M. Bender ainsi qu’une liste des produits disponibles, y compris ceux susceptibles d’avoir été commercialisés “sous différentes marques ou dans des emballages différents”. En mai, la FDA a publié une liste de crèmes éclaircissantes pour la peau qui, selon elle, contiennent du mercure, mettant en garde les consommateurs contre leur achat.