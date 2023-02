Dividendes (1/7) : sept conseils pour chasser les dividendes

387 milliards d'euros, c'est le montant des dividendes qui devraient être distribués en 2023 par les sociétés européennes, selon Allianz Global Investors. (G. Tronel)

À l’heure où les marchés commencent à donner des signes de fébrilité, les investisseurs reprennent goût aux valeurs de rendement. Mais attention, la chasse aux dividendes ne s’improvise pas. Enveloppe fiscale, courtier, cibles, dates de détachement, coupons exceptionnels, dividende en actions, timing : tour de la question en sept épisodes.

C’est un chiffre qui donne le vertige : selon les calculs d’Allianz Global Investors, les 400 sociétés européennes composant l’indice large MSCI Europe ont distribué l‘an dernier 382 milliards d’euros de dividendes aux actionnaires. Du jamais vu.

Et cette dynamique devrait se poursuivre dans la mesure où les entreprises ont fait preuve de résistance dans un environnement difficile sur le plan économique et géopolitique. Aussi les sociétés du MSCI Europe sont-elles «en mesure de verser en 2023 des dividendes légèrement supérieurs à ceux de l’année précédente. Nous prévoyons un nouveau record historique de 387 milliards d’euros», explique Jörg de Vries-Hippen, responsable des actions européennes chez Allianz GI.

Or, on a tendance à le négliger, le dividende, cette part du résultat net distribué aux actionnaires, est une composante essentielle de la performance des actions. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer les niveaux actuels de l’indice CAC 40 et de son frère jumeau, le CAC 40 dividendes réinvestis, qui ont la même base de départ au 31 décembre 1987. Depuis cette date, les cours du premier ont été multipliés par 7 en trente-cinq ans, alors que ceux du second l’ont été par près de 21 !

D’ailleurs, toujours selon une étude d’Allianz GI, qui a porté sur 45 ans (de 1978 à 2022), les dividendes ont représenté 35% de la performance totale des actions