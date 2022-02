Diversifier son épargne avec des ETF

Les marchés nous ont montré historiquement qu’il n’existe pas une seule classe d’actifs qui ait performé tous les ans de manière totalement régulière. (crédit photo : BlackRo)

Tout d'abord, diversifier son épargne, ça veut dire quoi au juste ? Si la diversification est un concept fondateur en investissement avec une réalité mathématique comme support, il est facile à comprendre avec du bon sens. C'est le principe qui consiste à choisir une variété d'investissements différents, au sein d'un même portefeuille, pour mieux répartir le risque. En fait, il s'agit du fameux proverbe «Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier».

Les marchés nous ont montré historiquement qu'il n'existe pas une seule classe d'actifs qui ait performé tous les ans de manière totalement régulière. On voit que d'une année à l'autre, en fonction du contexte économique et des politiques des gouvernements, certaines classes d'actifs performent mieux que d'autres. Il est extrêmement compliqué pour un investisseur, même professionnel, de prédire avec certitude quel marché ou quel secteur sortira gagnant à la fin de l'année. Le risque si l'on se prête aux paris, c'est de se retrouver du mauvais côté : rater les gagnants et investir dans les perdants, et donc de voir la valeur de son portefeuille diminuer très fortement.

C'est ici que la diversification sait offrir une forme de réponse. En effet, en s'exposant à des classes d'actifs très variées et très différentes les unes des autres, on peut espérer réduire le risque de perte au sein son portefeuille.

Maintenant que l'on sait ce que veut dire diversifier, pourquoi le faire avec des ETF ? Ces fonds sont un outil de diversification, et cela pour trois raisons :

• La nature d'un ETF. L'ETF est un fonds qui vous permet d'investir dans un indice, et donc dans un panier d'une dizaine ou même plusieurs centaines de titres. Les frais de gestion sur les ETF étant très bas, c'est un moyen attractif et accessible de diversifier son épargne.

• Coût d'accès. Les ETF ont en général des montants unitaires d'entrée qui sont faibles. Si l'on prend l'exemple de la gamme d'ETF iShares, vous pouvez investir dans des ETF à partir d'un montant de seulement 25€. À titre de comparaison, vous auriez aujourd'hui besoin d'une centaine d'euros pour acheter les titres d'un bon nombre de sociétés européennes individuellement, ou même plusieurs centaines d'euros pour le leader français des cosmétiques ou d'un grand nom emblématique du luxe.

Pour le même montant, vous pouvez investir dans plusieurs parts de l'ETF répliquant l'indice EURO STOXX 600, qui investit non seulement dans ces deux sociétés, mais aussi dans toutes les autres entreprises de l'indice européen, ce qui vous permet de sensiblement augmenter la diversification de vos placements.

• Le choix. Il existe un choix pléthorique d'ETF, et leur nombre n'a cessé d'augmenter sur les 30 dernières années. BlackRock possède l'une des plus larges gammes du marché. En France, nous offrons plus de 300 ETF sur des secteurs, des régions, des pays et des thématiques très variées.

L'avantage pour l'épargnant d'investir en ETF, c'est que plutôt que d'investir dans une seule valeur européenne par exemple, il pourra investir pour un montant équivalent dans un panier d'ETF couvrant l'Europe, les Etats-Unis ou plusieurs thématiques dans lesquelles il croit.

On note ici que l'offre d'ETF a évolué avec son temps et s'adapte aux sujets actuels. Certains ETF intègrent désormais des problématiques de climat et de durabilité qui n'existaient pas il y a quelques années. Il existe par exemple des ETF avec des filtres d'exclusions : ils sont investis uniquement dans les meilleures entreprises sur le plan du respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Grâce aux ETF, accessibles et à faibles coûts, un investisseur peut facilement diversifier son portefeuille et en prime, donner du sens à son épargne.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs et ne doivent pas être le seul facteur à prendre en considération lors de la sélection d'un produit ou d'une stratégie. Avant tout investissement, il est indispensable de consulter la documentation juridique du fonds (Document Clé pour l'Investisseur (DICI) et prospectus) et de s'assurer d'avoir pris connaissance des risques spécifiques du produit.

Les résultats de cette recherche ne reflètent pas nécessairement l'opinion d'une société du groupe BlackRock ou d'une de ses entités et il n'existe aucune garantie quant à leur exactitude.

Ce document n'est pas destiné à être invoqué comme une prévision, une recherche ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas une recommandation, une offre ou une sollicitation d'acheter ou de vendre des titres ou d'adopter une quelconque stratégie d'investissement dans un pays où une telle offre, sollicitation ou distribution serait illégale ou dans lequel la personne faisant une telle offre ou adressant une telle sollicitation n'y serait pas habilitée, ou bien dans lequel il serait illégal de faire une telle offre ou d'adresser une telle sollicitation à son destinataire. La responsabilité de connaître les lois et règlements en vigueur dans votre pays de résidence vous incombe.

Informations importantes : Publié par BlackRock (Netherlands) B.V., autorisée et réglementée par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél : 020 - 549 5200, Tél : 31-20-549-5200. Registre du commerce n° 1706831. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.