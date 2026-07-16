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Distribution Solutions s'envole après l'opération de retrait de la cote menée par LKCM Headwater
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** Les actions de la société de distribution spécialisée Distribution Solutions DSGR.O s'envolent de 25,4% à 34,46 dollars avant l'ouverture du marché

** Les entités contrôlées par LKCM Headwater Investments vont retirer DSGR de la cote en rachetant toutes les actions en circulation au prix de 35 dollars par action en numéraire

** L'opération représente une prime de plus de 27% par rapport au dernier cours de clôture de DSGR, qui s'élevait à 27,48 dollars

** LKCM Headwater et ses filiales détiennent actuellement environ 79% des actions ordinaires en circulation de DSGR; le titre sera retiré de la cote du Nasdaq une fois la transaction finalisée

** DSGR affiche une capitalisation boursière de 1,27 milliard de dollars avec plus de 46 millions d’actions en circulation à la dernière clôture, selon les données de LSEG

** Deux analystes attribuent à l’action la note “achat fort”, un autre “conserver”; l’objectif de cours médian est de 33 dollars – données compilées par LSEG

** L'action DSGR n'a pratiquement pas évolué en 2026, à la dernière clôture

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