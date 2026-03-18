Dissociation des fonctions de président et de DG chez l'Espagnol Puig
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 11:24
Marc Puig, l'actuel PDG, va être remplacé dans ses fonctions de directeur général par Jose Manuel Albesa, l'actuel DG délégué et responsable de la division mode et beauté, avec prise d'effet immédiate.
Ce dernier avait rejoint le groupe catalan - dont le portefeuille inclut les marques Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier et Nina Ricci - en 1998.
De la continuité dans le changement
Les deux hommes, qui travaillent ensemble depuis une vingtaine d'années, expliquent qu'ils comptent continuer à collaborer de manière étroite. Marc Puig est appelé à se concentrer sur la vision stratégique à long terme, les fusions-acquisitions (M&A) et les nominations clés, tout en restant le garant de la culture familiale de l'entreprise.
Jose Manuel Albesa prendra, de son côté, la responsabilité des activités mondiales et de la performance commerciale, tout en pilotant la croissance des marques et l'exécution opérationnelle. Il est prévu qu'il rejoigne le conseil d'administration à l'issue de la prochaine assemblée générale, prévue au mois de mai.
Puig a également annoncé la promotion de Miquel Angel Serra, actuel directeur du contrôle de gestion et des relations investisseurs, au poste de directeur financier. Il remplace Joan Albiol, qui occupait ces fonctions depuis 2009.
Toutes ces annonces interviennent en amont de la journée investisseurs du groupe de cosmétiques, qui prévoit de dévoiler sa stratégie et ses objectifs à long terme le 14 avril.
A la Bourse de Madrid, l'action Puig cédait 2,1% à 15,6 euros mercredi en fin de matinée. Le titre gagne encore plus de 5% cette année.
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