Dispersion en vue à Wall Street, coup de froid sur les semi-conducteurs

Les marchés actions américains devraient ouvrir en ordre dispersé à l'ouverture de la deuxième séance de la semaine. Celle-ci devrait être marquée par le recul des actions du secteur des semi-conducteurs après la chute du titre du sud-coréen Samsung Electronics. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,05% et 0,83%. A l'inverse, le Dow Jones devrait progresser de 0,34%.

Au chapitre géopolitique, en attendant la poursuite des négociations entre Washington et Teheran, deux responsables américains ont annoncé à Axios, site web d'information américain que "l'armée iranienne a tiré au moins deux missiles sur des navires commerciaux transitant par le détroit d'Hormuz lundi soir". Ces attaques signalées fragilisent le protocole d'accord signé il y a moins de trois semaines.

Dans ce contexte, les cours du pétrole progressent. Le Brent gagne 0,79% à 72,58 dollars. Le WTI progresse 0,55% à 69,03 USD.

Les dépenses militaires au coeur du sommet d'Ankara

En outre, les pays de l'Otan se réunissent ce mardi et mercredi dans le cadre du sommet à Ankara en Turquie. Le thème majeur abordé sera l'augmentation des dépenses militaires. Un sujet sur lequel Donald Trump n'a pas manqué d'égratigner l'Europe : POTUS exige des alliés européens qu'ils dépensent davantage dans la défense. Les Européens s'apprêtent à faire preuve leur bonne volonté en investissant des milliards de dollars pour se renforcer dans ce domaine.

"Les Etats-Unis dépensent plus d'argent pour l'OTAN que tout autre pays, de loin, pour les protéger, sans en tirer aucun avantage", s'était-il offusqué dans un post sur Truth Social le 2 juillet dernier.

En outre, le locataire de la Maison-Blanche reproche aussi à ses alliés européens de l'avoir abandonné dans le conflit que les Etats-Unis et Israël ont engagé contre l'Iran.

Selon Mark Rutte, "en 2025, les Alliés européens et le Canada ont dépensé près de 20% de plus pour leur défense que l'année précédente. Si l'on considère 2025 et 2026 réunies, cela représente 258 milliards de dollars d'investissements supplémentaires". L'an dernier, les membres de l'Otan se sont engagés à consacrer au moins 5% de leur PIB à leur sécurité.

Dans l'actualité des sociétés, les titres des semi-conducteurs (Intel, Micron, Texas Instruments) devraient reculer après la forte baisse du titre du sud-coréen Samsung Electronics. Cette correction reflète la nervosité des analystes face au risque de ralentissement des investissements dans les centres de données dédiés à l'IA.

Pourtant, cette entreprise a révélé des prévisions stratosphériques pour son deuxième trimestre 2026. Son bénéfice d'exploitation devrait être multiplié par 19 par rapport à l'année dernière (atteignant environ 58 milliards de dollars), porté par la demande continue en puces mémoire pour l'intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires est attendu en hausse de 129%. Ces bonnes révisions ne parviennent pas à apaiser les craintes sur la durée de l'essor des puces liées à l'IA.

Par ailleurs, Lockheed Martin annonce qu'un accord intergouvernemental a été signé entre les Etats-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède afin d'étudier la création d'un centre dédié à la maintenance des missiles PAC-3 en Europe. La signature est intervenue lors du Forum de l'industrie de défense du sommet de l'OTAN, à Ankara. Le projet vise à renforcer l'état de préparation de la défense aérienne et antimissile intégrée de l'OTAN grâce à des capacités régionales de maintenance et de soutien des intercepteurs PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) et PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative).

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a affirmé ce mardi que les alliés allaient acquérir jusqu'à cinq drones de surveillance à haute altitude Northrop Grumman MQ-4C Triton. La Norvège, la Finlande, l'Allemagne et le Danemark ont signé une lettre d'intention en vue de cet achat.

Producteur américain de gaz naturel, EQT va réaliser l'acquisition de Corza Biosurgery (pionnier des biologiques chirurgicaux complexes) auprès de Corza Medical, comprenant TachoSil, un patch biologique actif à double action qui contrôle les saignements et scelle les tissus lors de l'opération.

Côté statistiques, les Etats-Unis ont enregistré un déficit de la balance commerciale de 77,6 milliards de dollars en mai. Il était attendu à 78,5 MdsUSD, après 55,9 MdsUSD en juin.