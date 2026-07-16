Dispersion à Wall Street, avalanche de résultats et de statistiques

Plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance ce mercredi, les marchés américains évoluent sans direction claire après la publication de nombreuses statistiques. Le rythme des frappes au Moyen-Orient est grandissant entre les Etats-Unis et l'Iran. En outre, les Bourses américaines réagissent aux nombreux résultats d'entreprises (Abbott, GE Aerospace, US Bancorp, United Airlines, UnitedHealth). Après 17h15, le Dow Jones gagne 0,25% à 52 789,21 points. A l'inverse, le Nasdaq cède 0,66% à 26 096,18 points. Le S&P 500 perd 0,09% à 7 565,76 points.

Au chapitre géopolitique, le Pakistan a exhorté Washington et Téhéran à mettre un terme à cette nouvelle vague de violences et à reprendre les négociations prévues dans le cadre du protocole d'accord signé en juin. Américains et Iraniens s'écharpent sur le contrôle du détroit d'Ormuz, voie maritime par lequel transite le pétrole. Téhéran maintient sa position : ce détroit restera fermé tant que continueront les "agressions" américaines.

De plus, l'Iran a condamné ce jeudi les frappes américaines menées durant la nuit dans le sud-ouest du pays à proximité d'un hôpital pour enfants à Ahvaz. "Cette attaque barbare, qui rappelle les atrocités commises par Israël contre des établissements de santé, a causé de vives souffrances et une grande anxiété aux enfants hospitalisés, et a nécessité l'évacuation d'urgence de 211 patients suivant une chimiothérapie", a écrit sur X le porte-parole de la diplomatie iranienne Ismaïl Baghaï.

La riposte de l'Iran n'a pas tardé. Elle a ciblé des installations militaires américaines en Jordanie avec des drones, selon la télévision d'Etat iranienne.

Malgré ce contexte de tensions palpables au Moyen-Orient, les cours du pétrole se replient. Après 17h15, le Brent perd 0,06% à 85,01 dollars. Le WTI cède 0,31% à 79,75 USD.

Abbott et UnitedHealth grimpent, GE Aerospace et United Airlines reculent

Dans l'actualité des sociétés cotées, Abbott bondit de près de 12% après avoir revu à la hausse sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026. Elle s'établit désormais entre 5,45 et 5,60 USD, contre une précédente fourchette entre 5,38 et 5,58 USD. Cette annonce fait suite à de solides résultats du 2e trimestre. Le groupe de santé a généré un BPA ajusté en croissance de 4% à 1,31 USD, dépassant le consensus de 1,12 USD. Les revenus sont en hausse de 13% à 12,59 MdsUSD, dont une progression de 4,8% sur une base comparable.

UnitedHealth bondit de plus de 4%, soutenu par un excellent deuxième trimestre et le rehaussement de ses objectifs annuels de bénéfice ajusté pour 2026. Le fournisseur américain de produits et de services de santé a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5,48 MdsUSD, soit une hausse de 61% sur un an. Il dépasse largement le consensus S&P : 4,19 MdsUSD. Le chiffre d'affaires a atteint 112 MdsUSD, en hausse modérée de 0,4% par rapport à l'an dernier. Il surpasse le consensus (110,8 MdsUSD). Côté perspectives, le groupe vise désormais en 2026 un BPA ajusté compris entre 19,5 et 20 USD, contre 17,75 à 18,25 USD auparavant.

En revanche, GE Aerospace recule de 3,7%, malgré des résultats au second trimestre supérieurs à ceux de l'an dernier et un relèvement de ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires a progressé de 21% à 13,3 MdsUSD. Le bénéfice net s'élève à 2,8 MdsUSD sur cette période, soit une hausse de 17% sur un an, dépassant le consensus S&P (2,56 MdsUSD). Concernant ses prévisions sur l'année 2026, le fournisseur mondial de réacteurs d'avions vise maintenant une croissance de ses revenus ajustés entre 17 et 19% (contre 10 à 12% précédemment). Le résultat opérationnel est attendu entre 10,55 et 10,75 MdsUSD (contre 9,85 à 10,25 MdsUSD précédemment). Le BPA ajusté est anticipé entre 7,65 et 7,85 USD (contre 7,10 à 7,40 USD auparavant).

De plus, US Bancorp progresse de 1,17% après un robuste second trimestre. Ses revenus se sont accrus de 10,1% atteignant un niveau record de 7,71 MdsUSD. Son BPA est en progression de 22% à 1,35 USD, dépassant ainsi les 1,28 USD anticipés en moyenne par les analystes. Le groupe de services financiers estime que le 2e semestre sera positif, porté par une dynamique solide et la diversification de ses activités.

United Airlines se replie de 2,28% après des résultats décevants au 2e trimestre. Si les revenus ont progressé de 16% à 17,7 MdsUSD, le résultat net publié de 805 MUSD a baissé de 17,3% sur un an (mais largement au-dessus des attentes du consensus S&P : 583 MUSD). L'EBITDA ajusté s'est établi à 1,74 MdUSD, en recul de 31,7%). La marge d'EBITDA ajustée est ressortie à 9,8%, contre 16,7% un an auparavant.

Par ailleurs, Uber a conclu un accord de fusion avec Delivery Hero, entreprise allemande de livraison de plats cuisinés, afin de créer la plus grande plateforme de livraison de repas au monde. Selon les termes de l'OPA volontaire, le groupe américain offrira aux actionnaires de Delivery Hero une contrepartie en numéraire de 41,50 EUR par action. Cela représente une valorisation de 14,8 MdsUSD pour 100% de l'entreprise allemande (13,7 MdsUSD après ajustement des acquisitions antérieures d'Uber.

Après la clôture des marchés, Netflix dévoilera ses résultats du deuxième trimestre.

Pluie de statistiques

Ce jeudi, les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs données macroéconomiques américaines.

Les ventes de détail ont augmenté de 0,2% en juin 2026 sur un mois, conformément à l'estimation moyenne des analystes, après une progression de 1% en mai (révisée à partir d'une estimation initiale de 0,9%). Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise que les ventes hors secteur automobile ont toutefois diminué de 0,2% le mois dernier contre un repli de 0,1% attendu et après une hausse de 1% en mai. Sur l'ensemble du 2e trimestre 2026, les ventes de détail ont progressé de 2,9% au total et de 3,2% hors secteur automobile par rapport aux trois premiers mois de l'année.

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 208 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 6 juillet, un chiffre en baisse de 8 000 par rapport au niveau de la semaine précédente. Un chiffre inférieur au consensus qui tablait sur 217 000.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 34 en juillet, contre 35 attendu. Il avait atteint 36 en juin.

Conformément aux attentes des économistes, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,3% en mai par rapport au mois précédent après une hausse séquentielle de 0,6% en avril.

De leur côté, les ventes des entreprises ont grimpé de 2,1% en mai après une progression de 1,4% en avril. Les ventes ayant ainsi augmenté bien plus rapidement que les stocks. Le ratio stocks/ventes s'est replié, passant de 1,30 en avril à 1,28 en mai.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est nettement amélioré en juillet, passant de 10,3 à 41,4, pulvérisant le consensus de 12,7. Il s'agit de son plus haut au plus haut depuis janvier 2025.