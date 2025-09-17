Disney : un accord de 233 millions de dollars avec ses employés approuvé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un juge californien a approuvé l'accord de 233 millions de dollars conclu par Walt Disney

DIS.N avec 51 478 employés de Disneyland qui affirmaient que la société de divertissement leur refusait un salaire décent.

Le juge William Claster, de la Cour supérieure du comté d'Orange, a approuvé le règlement du recours collectif mardi, le qualifiant d'équitable, de raisonnable, d'adéquat et de conforme à l'ordre public.

Environ 179,6 millions de dollars seront versés aux membres du groupe, selon les documents du tribunal.

Un autre montant de 17,5 millions de dollars représente une pénalité civile versée à l'Agence californienne pour le développement du travail et de la main-d'œuvre, tandis que 35 millions de dollars seront versés aux avocats des employés. Les sommes restantes couvriront d'autres coûts.

Le procès a débuté en décembre 2019, après que Disney a prétendu être exempt d'une loi sur le salaire minimum approuvée un an plus tôt par les électeurs d'Anaheim, où se trouve Disneyland.

Connue sous le nom de Mesure L, cette loi exigeait que les entreprises recevant des subventions fiscales de la ville paient les travailleurs du centre de villégiature au moins 15 dollars de l'heure en 2019, et des montants croissants les années suivantes.

Une porte-parole de Disney a déclaré que près de 96 % des employés de la société basée à Burbank, en Californie, que l'on appelle "cast members", gagnent aujourd'hui plus de 22 dollars de l'heure, soit plus que le minimum actuel de 20,42 dollars prévu par la mesure L.

Le salaire minimum californien est de 16,50 dollars de l'heure.

"Disney se préoccupe beaucoup de ses cast members", a déclaré la porte-parole mercredi. "Nous sommes fiers d'offrir déjà certains des salaires les plus compétitifs et des avantages sociaux les plus complets de notre secteur."

L'affaire est Grace et al v Walt Disney Co et al, California Superior Court, Orange County, No. 30-2019-01116850.