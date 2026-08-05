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Disney se retire d'A+E alors que le conglomérat médiatique Hearst en devient l'unique propriétaire dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 01:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conglomérat médiatique américain privé Hearst a conclu mardi un accord visant à acquérir la participation de 50 % détenue par Disney DIS.N dans A+E Global Media pour environ 1,2 milliard de dollars en espèces, ce qui lui confère la propriété exclusive de cette activité de télévision et de contenu.

Le retrait de Disney d’A+E s’inscrit dans la stratégie de la société visant à donner la priorité au streaming et à ESPN, alors même qu’elle réévalue le rôle de certains actifs de télévision linéaire traditionnelle face à la baisse des abonnements au câble.

* La transaction devrait être finalisée en septembre. A+E deviendra alors une filiale à 100 % de Hearst au sein du groupe de divertissement de la société, a indiqué Hearst dans un communiqué.

* A+E, qui était auparavant une coentreprise détenue à parts égales par Hearst et Disney, exploite des chaînes de télévision telles que A&E, Lifetime, The History Channel, LMN, FYI et Vice TV. Elle touche plus de 414 millions de foyers répartis sur 200 territoires et diffusant en 40 langues.

* La société continuera à développer son activité de contenu sur toutes les plateformes et sur les marchés internationaux à la suite de cette opération, a déclaré Paul Buccieri, président-directeur général d’A+E.

* « Nous sommes impatients d’apporter notre soutien à Paul Buccieri et à l’équipe de direction d’A+E Global Media alors qu’ils continuent à produire des programmes incontournables et à innover autour des grandes marques History, Lifetime et A&E », a déclaré Steven Swartz, directeur général de Hearst.

* Hearst, qui détient également une participation de 18 % dans ESPN, est présent dans les secteurs de la télévision, de la presse écrite, des magazines, des services financiers et de l’information sur la santé.

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