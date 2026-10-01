Disney prévoit une restructuration de ses activités télévisuelles, selon le WSJ

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Walt Disney DIS.N prévoit une restructuration de ses activités télévisuelles qui pourrait entraîner des centaines de licenciements et le regroupement de certaines divisions, a rapporté jeudi le WSJ, citant des sources proches du dossier.