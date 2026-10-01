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Disney prévoit une restructuration de ses activités télévisuelles, selon le WSJ
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 21:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney DIS.N prévoit une restructuration de ses activités télévisuelles qui pourrait entraîner des centaines de licenciements et le regroupement de certaines divisions, a rapporté jeudi le WSJ, citant des sources proches du dossier.

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