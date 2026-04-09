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Disney prévoit de supprimer 1 000 emplois, selon le WSJ
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 03:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Walt Disney DIS.N prévoit de supprimer jusqu'à 1 000 postes dans les semaines à venir, dont un grand nombre dans le département marketing de la société, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des sources. Le Journal a indiqué que les plans pour les prochaines suppressions d'emplois ont commencé avant que Josh D'Amaro ne prenne ses nouvelles fonctions de directeur général de Disney en mars.

Les licenciements prévus pourraient concerner moins de 1 % de l'ensemble des employés. Disney employait environ 231 000 personnes à la fin de l'exercice fiscal 2025. Le nouveau directeur marketing de Disney, Asad Ayaz , prévoit également d'unifier le groupe marketing de l'entreprise et de réduire les dépenses dans le cadre du projet Imagine, selon le rapport. M. Ayaz a commencé à superviser une nouvelle organisation marketing à l'échelle de l'entreprise en janvier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Disney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

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