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Disney prévoit de supprimer 1 000 emplois, selon le WSJ
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 02:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Disney prévoit de supprimer jusqu'à 1 000 postes dans les semaines à venir, dont un grand nombre au sein du département marketing de la société, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Disney n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

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