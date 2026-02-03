 Aller au contenu principal
Disney nomme Josh D'Amaro, responsable des parcs à thème, au poste de directeur général ; les actions chutent
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

3 février - ** Les actions de Walt Disney DIS.N chutent de 1,5 % à 103,05 $ ** La société nomme Josh D'Amaro, responsable de la division des parcs à thème, au poste de directeur général

** D'Amaro succédera au vétéran Bob Iger le 18 mars

** Iger restera conseiller principal et membre du conseil d'administration jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre

** Le salaire de base annuel de D'Amaro est fixé à 2,5 millions de dollars

** En 2025, l'action a augmenté de 2,2 %

