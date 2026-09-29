 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Disney licencie plusieurs centaines d'employés, selon Variety
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 18:43

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney DIS.N procède au licenciement de plusieurs centaines d'employés dans divers services, a rapporté mardi le magazine Variety.

Valeurs associées

WALT DISNEY
105,445 USD NYSE -0,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,821 -4,98%
Pétrole Brent
103,13 -2,77%
CAC 40
8 035,87 -0,53%
SOITEC
155,5 +9,08%
TOTALENERGIES
78,1 -2,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank