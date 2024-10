Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Disney: James Gorman nommé futur président du conseil information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Walt Disney fait part de la nomination de James P Gorman au poste de président du conseil d'administration, à compter du 2 janvier 2025. Il succédera alors à Mark G Parker, qui quittera le conseil après neuf ans de service.



Actuellement président exécutif du conseil d'administration de Morgan Stanley, James Gorman quittera ce poste le 31 décembre 2024. Pour rappel, il a dirigé la banque d'affaires en tant que CEO de 2010 à 2023.



Déjà membre du conseil d'administration de Disney, James Gorman y préside actuellement le comité chargé de trouver un successeur à Bob Iger comme CEO, successeur dont le nom devrait être dévoilé au début de l'année 2026.





