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Disney et Hulu accélèrent dans les podcasts vidéo avec iHeartMedia
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 18:41
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Disney et Hulu ont conclu un partenariat avec iHeartMedia pour diffuser en vidéo six podcasts, renforçant ainsi leurs catalogues sur un format en plein essor dans le streaming. Cette initiative vise à attirer et fidéliser davantage d'utilisateurs alors que Netflix et HBO Max investissent également ce marché. Les modalités financières de l'accord n'ont pas été dévoilées.

Le premier programme concerné sera "Hey Jonas !", animé par les Jonas Brothers, dont la diffusion débutera le 14 août sur Disney et Hulu. Disney accueillera également "Pod Meets World", tandis que Hulu proposera progressivement "Desperately Devoted", "Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald", "StraightioLab" et "Thanks Dad with Ego Nwodim".

Le partenariat confirme l'intérêt croissant des plateformes de streaming pour les podcasts vidéo, notamment ceux portés par des célébrités ou associés à des programmes existants. Disney rejoint ainsi une tendance déjà suivie par Netflix, qui a notamment signé des accords avec Spotify et iHeartMedia pour enrichir son offre avec des émissions comme "The Bill Simmons Podcast".

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