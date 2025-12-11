information fournie par Reuters • 11/12/2025 à 15:25

Disney envoie une lettre de cessation et de désistement à Google, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney DIS.N a envoyé une lettre de cessation et de désistement à Google, d'Alphabet

GOOGL.O , a rapporté CNBC jeudi.