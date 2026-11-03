Disney envisage des milliers de licenciements ; les dirigeants sont invités à réduire les coûts de 20 %, selon Bloomberg News

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Walt Disney DIS.N envisage de supprimer des milliers d'emplois et demande à certains cadres de viser 20 % d'économies annuelles, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.