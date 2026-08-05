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Disney en hausse après avoir annoncé des résultats trimestriels encourageants
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 17:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action Walt Disney DIS.N progresse de 2,3% à 100,41 dollars

** La société annonce un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, porté par ses divisions parcs d'attractions et divertissement

** Le bénéfice par action ajusté s'établit à 2,06 dollars , dépassant l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG (1,86 dollar), tandis que le chiffre d'affaires de 25,2 milliards de dollars est inférieur aux prévisions de 25,4 milliards de dollars

** DIS annonce également qu'elle cédera sa participation de 50% dans A+E pour un montant estimé à 1,2 milliard de dollars et qu'elle utilisera le produit de cette cession pour racheter des actions, portant ainsi son objectif de rachat pour l'exercice 2026 à au moins 9 milliards de dollars

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a reculé d’environ 12% depuis le début de l’année

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