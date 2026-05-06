Disney en forte hausse après avoir dépassé les prévisions de résultats trimestriels

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6 mai - ** L'action Walt Disney DIS.N progresse de 8,3% à 108,84 $ en pré-ouverture ** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de la société augmente de 7% à 25,2 milliards de dollars, selon , contre une estimation moyenne des analystes de 24,78 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'établit à 1,57 $, contre des estimations de 1,49 $ ** Le nouveau directeur général , Josh D'Amaro, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance du BPA ajusté pour l'exercice 2026, qui se termine début octobre, atteigne environ 12%

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 11,7% depuis le début de l'année