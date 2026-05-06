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Disney devrait annoncer une hausse de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au 2e trimestre
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 11:00

** L'action Walt Disney Co DIS.N a reculé de 0,3 % mardi, dans l'attente de la publication des résultats du deuxième trimestre fiscal prévue mercredi avant l'ouverture du marché

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que la société de divertissement annonce un BPA ajusté de 1,49 $ contre 1,45 $ au trimestre correspondant de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 24,78 milliards de dollars, en hausse de 4,9 % par rapport aux 23,62 milliards de dollars de l'année précédente, selon LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, DIS a dépassé les prévisions de BPA de Wall Street à chaque fois, tandis que son chiffre d'affaires n'a atteint ou dépassé les prévisions que cinq fois ** Le nouveau directeur général de Disney, Josh D'Amaro, a annoncé des licenciements mi-avril dans le cadre de ses efforts de rationalisation des opérations. En février, l'action DIS a chuté après que la société eut mis en garde contre une baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème américains et un recul des bénéfices de sa division télévision et cinéma

** Le titre DIS s'est négocié pour la dernière fois à 100,98 $ contre un objectif de cours médian de 130 $ selon LSEG, qui recense 33 notations d'analystes: 10 “achat fort”, 18 “achat”, 4 “conserver” et 1 “vendre”

** Les actions ont reculé d'environ 11 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,6 % pour le Dow Industrials .DJI et d'environ 9 % pour l'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL

** L'activité sur les options laisse entrevoir une variation de 6,6 % dans un sens ou dans l'autre pour l'action DIS d'ici vendredi, contre une variation moyenne de 6,4 % sur un jour après la publication des résultats au cours des huit derniers jours de publication, selon Trade Alert

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du BUZZ de mardi, sans modification du texte)

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