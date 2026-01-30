 Aller au contenu principal
Disney devrait annoncer un chiffre d'affaires en légère hausse dans les résultats attendus avant la cloche lundi
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 21:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions de Walt Disney DIS.N sont en hausse de 0,7% vendredi, la société devant annoncer un chiffre d'affaires en légère hausse lors de la publication de ses résultats trimestriels, attendus avant la cloche lundi

** La société de divertissement devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse à 25,74 milliards de dollars contre 24,69 milliards de dollars il y a un an, tandis que le BPA ajusté devrait être de 1,57 $ contre 1,76 $ il y a un an, selon LSEG ** Les investisseurs attendent également de connaître le successeur du directeur général de Disney, Bob Iger, qui prévoit de prendre sa retraite à la fin de l'année 2026 ** En novembre, la société n'a pas répondu aux attentes en matière de chiffre d'affaires trimestriel, la faiblesse du câble ayant éclipsé la forte croissance des activités de streaming et de parcs ** DIS a déclaré en décembre qu'elle investissait 1 milliard de dollars dans OpenAI et qu'elle laisserait la startup utiliser les personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora AI

** Le PT médian à 12 mois sur le DIS est de 135 $; l'action cotait dernièrement à 112,39 $

** Sur les 33 analystes qui couvrent l'entreprise, 26 la considèrent comme 'achetée' ou 'fortement achetée', six comme 'conservée' et un comme 'vendue'

** Les actions se négocient récemment à 16 fois les bénéfices futurs, ce qui représente une décote par rapport à son PE moyen sur cinq ans de 24 fois, selon les données du LSEG

** L'action DIS a baissé d'environ 1 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 1,6 % du Dow Jones industrial average .DJI

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 783,88 Pts Index Ex -0,59%
WALT DISNEY
112,380 USD NYSE +0,75%
