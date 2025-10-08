 Aller au contenu principal
Disney augmente les prix d'entrée dans ses parcs à thème pendant les vacances importantes
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Disney DIS.N a annoncé mercredi qu'il allait augmenter les prix de certains billets d'entrée dans ses parcs à thème aux Etats-Unis pendant des périodes de vacances importantes telles que la semaine de Thanksgiving et la veille du Nouvel An.

Les prix des billets d'une journée pour Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride, dépasseront le prix maximum actuel de 199 dollars, à partir des vacances de 2026, a déclaré la société dans un communiqué transmis à Reuters.

Le prix de départ et le prix le plus élevé pour les billets en vente jusqu'en octobre de l'année prochaine resteront inchangés.

Sur les sept catégories de billets du Disneyland Resort d'Anaheim, en Californie, cinq verront leur prix augmenter de 3 % ou moins, soit l'augmentation la plus faible depuis plusieurs années. Le billet le moins cher restera inchangé à 104 dollars.

Actuellement, le prix d'entrée à Disneyland pour la semaine de Thanksgiving - du 24 au 29 novembre - ainsi que pour la semaine de Noël et du Nouvel An est de 224 dollars, selon le site web.

"Notre engagement à créer des expériences magiques pour tous reste au cœur de ce que nous faisons - et cela ne changera jamais", ont déclaré les responsables de Disney dans le communiqué.

Valeurs associées

WALT DISNEY
111,890 USD NYSE -0,60%
