Disc Medicine poursuivra l'homologation traditionnelle aux États-Unis après le rejet par la FDA de la nouvelle procédure accélérée

Disc Medicine IRON.O a déclaré mardi qu'elle poursuivra la voie traditionnelle d'approbation aux États-Unis pour son médicament contre les maladies rares après que la Food and Drug Administration a refusé d'approuver le traitement dans le cadre d'un nouveau programme d'examen accéléré.

Le médicament, la bitopertine, avait déjà été examiné dans le cadre du programme national de bons de priorité de la FDA, qui accélère le processus en le ramenant à un ou deux mois, contre les 10 à 12 mois habituels.