directeur général de PayPal : l'UPI indien est le premier partenaire du système de paiement de sa plateforme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'opérateur de la populaire interface de paiement unifiée indienne (UPI) est le premier partenaire de système de paiement intégré à la plateforme PayPal World de PayPal PYPL.O , a déclaré mardi le directeur général Alex Chriss.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer