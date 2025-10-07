directeur général de PayPal : l'UPI indien est le premier partenaire du système de paiement de sa plateforme

L'opérateur de la populaire interface de paiement unifiée indienne (UPI) est le premier partenaire de système de paiement intégré à la plateforme PayPal World de PayPal PYPL.O , a déclaré mardi le directeur général Alex Chriss.