directeur général de PayPal : l'UPI indien est le premier partenaire du système de paiement de sa plateforme
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 07:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de la populaire interface de paiement unifiée indienne (UPI) est le premier partenaire de système de paiement intégré à la plateforme PayPal World de PayPal PYPL.O , a déclaré mardi le directeur général Alex Chriss.

