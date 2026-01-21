 Aller au contenu principal
Dimon, de JPMorgan, met en garde contre un "désastre économique" en cas de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Selon le directeur général de JPMorgan, le plafonnement des taux d'intérêt empêcherait 80 % des Américains d'accéder au crédit

*

Le secteur bancaire s'oppose à la proposition de Trump

*

L'indépendance de la Fed est "essentielle", selon Jamie Dimon

(Ajout de détails et de contexte sur le plafonnement des taux des cartes de crédit tout au long de l'article, commentaires de l'interview aux paragraphes 5, 6 et 17) par Manya Saini

Le directeur général du géant bancaire américain JPMorgan Chase JPM.N Jamie Dimon a averti mercredi que le plafond de 10 % proposépar l'administration Trump sur les taux d'intérêt des cartes de crédit serait un désastre économique, laissant les consommateurs ordinaires sans accès à un crédit crucial.

Le président Donald Trump, sous pression pour répondre aux préoccupations des électeurs concernant le coût de la vie avant les élections législatives de cette année, a demandé le plafonnement au début du mois, sans détailler comment le plan serait mis en œuvre

"Cela supprimerait le crédit de 80 % des Américains, et c'est leur crédit d'appoint", a déclaré Jamie Dimon, directeur de longue date de JPMorgan et banquier le plus influent de Wall Street, lors du Forum économique mondial de Davos.

Les organismes du secteur bancaire se sont vivement opposés à cette initiative ( ), arguant qu'elle limiterait l'accès au crédit pour les consommateurs ordinaires. Par ailleurs, les analystes de Wall Street ont déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une législation et qu'elle a peu de chances d'être adoptée, les démocrates et les républicains étant divisés à ce sujet.

"Je pense que nous devrions la tester", a déclaré Jamie Dimon. "Le gouvernement peut le faire, il devrait obliger toutes les banques à le faire dans deux États - le Vermont et le Massachusetts - et voir ce qui se passe

Bien que Jamie Dimon n'ait pas expliqué pourquoi il avait choisi ces deux États, l'idée a fait rire le public du WEF, un rassemblement annuel de dirigeants politiques et d'hommes d'affaires du monde entier. Les sénateurs de gauche Elizabeth Warren et Bernie Sanders, qui représentent respectivement le Massachusetts et le Vermont, ont tous deux plaidé en faveur d'une législation qui plafonnerait les taux d'intérêt des cartes de crédit.

"Les personnes qui pleurent le plus ne seront pas les sociétés émettrices de cartes de crédit. Ce seront les restaurants, les détaillants, les agences de voyage, les écoles, les municipalités, parce que les gens manqueront leurs paiements d'eau, et d'autres paiements de ce type",a déclaré Jamie Dimon.

M. Trump, qui a demandé aux entreprises de se conformer avant le 20 janvier dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, a pris le secteur par surprise et a fait chuter fortement les actions des banques sur le site , les investisseurs étant déconcertés par la perspective de voir l'une des activités les plus rentables du secteur s'effondrer.

Les cartes de crédit génèrent des rendements élevés pour les banques, qui pratiquent des taux élevés pour compenser le risque accru de défaillance sur les prêts par carte, qui ne sont pas garantis.

Les grandes banques de Wall Street s'opposent à certaines des idées de M. Trump pour réduire le coût de la vie aux États-Unis avant les élections de mi-mandat et suggèrent des alternatives dans un effort pour façonner la politique, a rapporté Reuters , citant des sources .

"Nous allons leur fournir à un moment donné une véritable analyse des effets de cette mesure. Nous en avons déjà donné un peu, mais pas beaucoup", a déclaré Jamie Dimon.

La semaine dernière, le directeur financier de JPMorgan, Jeremy Barnum, a été interrogé lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, sur la possibilité d'une action en justice contre les plafonds de taux.

" Si vous vous retrouvez avec des directives faiblement soutenues pour changer radicalement notre activité et qui ne sont pas justifiées, vous devez supposer que tout est sur la table", a-t-il déclaré à l'adresse suivante: .

Selon les analystes, les fournisseurs de cartes pourraient faire des gestes conciliants en proposant des offres innovantes telles que des taux plus bas pour certains clients, des cartes sans fioritures qui pourraient facturer 10 % mais n'offriraient pas de récompenses, ou des limites de crédit plus basses.

Les remarques de Jamie Dimon font écho aux points de vue d'autres directeurs généraux de banques de premier plan.

Dans une interview accordée à CNBC depuis Davos, Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , a déclaré en début de semaine qu'elle ne s'attendait pas à ce que le Congrès approuve des plafonds pour les taux d'intérêt des cartes de crédit.

"Le président a raison de mettre l'accent sur l'accessibilité financière", a déclaré Mme Fraser. "Mais plafonner les taux ne serait pas bon pour l'économie américaine

Lors d'un vaste entretien à Davos, Jamie Dimon a également réitéré ses précédentes remarques et a déclaré que l'indépendance de la Réserve fédérale américaine était essentielle.

Les dirigeants des banques centrales du monde entier et les directeurs généraux des principales banques de Wall Street ont soutenu le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ce mois-ci, après que l'administration Trump l'a menacé d'une mise en accusation criminelle.

  • 13:53

    La vérité sous jacente derrière tout ça ....- Touche pas a MON grisbi- Les revenus des quidam sont trop faibles pour faire tourner le binz..... forcement .... touche pas a MON grisbi

