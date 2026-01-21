Présidentielle au Costa Rica: la conservatrice Laura Fernandez largement en tête des intentions de vote

La candidate à la présidence du Costa Rica Laura Fernandez lors d'un débat électoral le 11 janvier 2026 à San José ( AFP / Ezequiel Becerra )

La candidate conservatrice à l'élection présidentielle du Costa Rica, Laura Fernandez, possède une large avance dans les intentions de vote au scrutin du 1er février prochain, et pourrait même être élue dès le 1er tour, selon un sondage publié ce mercredi.

Candidate du Parti du peuple souverain (PPSO) au pouvoir, Laura Fernandez réunit 40% des intentions de vote, seuil suffisant pour être élue dès le 1er tour, selon une enquête de l'Université publique du Costa Rica.

Ses concurrents du centre, Alvaro Ramos (8%), social-démocrate, Claudia Dobles (5%), et de gauche, Ariel Robles (4%) sont, selon l'étude, largement distancés.

Mme Fernandez, 39 ans, a gagné dix points par rapport au précédent sondage de décembre du même institut, le pourcentage d'indécis passant de 45% à 32%.

Politologue et ex-ministre du gouvernement actuel du président depuis 2022, Rodrigo Alberto de Jesus Chaves Robles, Laura Fernandez voit plébiscité son discours de fermeté face à la violence liée au narcotrafic, inspiré par celui de "la guerre" contre les gangs du président salvadorien Nayib Bukele.

Longtemps l'un des pays les plus sûrs d'Amérique centrale, le Costa Rica a vu son taux d'homicides presque doubler en une décennie. Stable autour de 11 morts violentes pour 100.000 habitants entre 2014 et 2021, il a atteint un niveau record d'environ 18 pour 100.000 en 2023, selon les données de la Banque mondiale et de l'ONU, lié à l'essor du narcotrafic, ses ports devenant des points d'expédition du trafic international de cocaïne.

L'étude publiée mercredi porte sur un échantillon représentatif de 1.132 personnes interrogées par téléphone entre le 12 et le 15 janvier. Sa fiabilité est de 95%, selon ses auteurs.